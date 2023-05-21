Protesto em Camburi pede justiça pela morte de Ana Carolina Kurth

Familiares e amigos de Ana Carolina Rocha Kurth, morta a facadas no Centro de Vitória no último dia 15, reuniram-se em um ato na Orla de Camburi, na Capital, neste domingo (21), para pedir por justiça. Com faixas e blusas brancas com a foto da jovem, eles soltaram balões brancos em homenagem a ela (confira no vídeo acima). Matheus Stein Pinheiro, namorado e principal suspeito do crime, está preso.
"A gente está aqui pedindo que ele pague pelo crime que cometeu e que esse caso não seja esquecido", afirmou um dos manifestantes. "Ele foi cruel, mau, não teve pena quando cravou várias facadas nela! A justiça tem que ser feita, e eu estou aqui porque ele calou a Ana Carolina, estou aqui para falar por ela", desabafou Tania Rocha, tia de Ana, muito emocionada.
Ato por justiça pela morte de Ana Carolina Rocha Kurth
A cronologia do crime em vídeos
Por volta das 15h30 da última segunda-feira (15), moradores de um prédio localizado no Centro de Vitória ouviram gritos de socorro vindo de um apartamento do 10° andar. Naquela mesma tarde, eles descobriram um crime que chocou a todos: a jovem Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas no apartamento em que morava há três meses com o namorado.
O principal suspeito é Matheus Stein Pinheiro, da mesma idade, companheiro da vítima. Abaixo A Gazeta montou, em vídeos, a cronologia dos fatos após a jovem ser morta.
Saída do apartamento
Na noite da última quarta-feira (17), o jornalismo da Rede Gazeta obteve com exclusividade um vídeo onde o suspeito aparece minutos depois do crime. Pelas imagens, gravadas às 15h33, é possível ver que o jovem sai do apartamento e aciona o elevador. Demonstrando nervosismo, ele chega a se encontrar com outra pessoa, mas consegue, aparentemente, sair do andar.
De acordo com o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), um morador, que faz parte da administração do condomínio, subiu até o andar, pois os moradores do prédio já estavam cientes do histórico de brigas do casal e de que Matheus era violento.
Cerca de 10 minutos após o crime, o morador se deparou com o suspeito de mochilas nas dependências do prédio. Ele questionou se Matheus teria escutado os gritos e o universitário negou, mudando de assunto e dizendo estar a caminho da faculdade. Antes de sair de casa, ele ainda tomou banho.
Pai arromba porta
Pouco depois, às 16h04, o pai do suspeito arrombou a porta do imóvel em uma tentativa de salvar a namorada do filho. Ainda segundo o chefe do DEHPP, Ricardo Almeida, provavelmente já sabia sobre o crime por meio de contato com o filho. Foi somente após esse momento é que a polícia ficou ciente do assassinato.
Na Rodoviária de Vitória
Entre o tempo que saiu do apartamento até o momento que o corpo de Ana Carolina Rocha Kurth era encontrado, Matheus Stein vai até a rodoviária da Capital e compra passagens para Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
"O pai arromba a porta e, minutos depois, Matheus já estava embarcando para Conceição da Barra"
Indignação
Sob fortes emoções, aconteceu na manhã da última terça-feira (16), em Viana, o velório e o sepultamento de Ana Carolina Rocha Kurth. Em lágrimas, Tania Madalena Rocha, tia da jovem, desabafou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ao vivo durante o ES1, e pediu por justiça pelo assassinato da sobrinha.
Suspeito se apresenta à polícia
Posteriormente, segundo o delegado Ricardo Almeida, por estratégia da defesa, o suspeito foi convencido a retornar para Vitória e se apresentar à polícia, comparecendo à delegacia. Ele foi questionado pelo delegado o porquê de estar no DEHPP, e Matheus, inicialmente, afirmou não saber. Após insistência do delegado, ele afirmou que o nome dele estava aparecendo nas redes sociais como foragido.
De acordo com o delegado, Matheus foi indagado sobre o motivo de seu nome estar aparecendo nas redes sociais e ele afirmou não saber. Foi quando a advogada interrompeu e disse que o cliente dela só falaria em juízo.
Prisão de Matheus
Na noite de quarta-feira, dia 17, Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, foi preso. A informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de A Gazeta.
Promessa de cuidado
Familiares de Ana Carolina estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Vitória, na mesma noite da prisão do suspeito de matar a jovem de 24 anos. Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a irmã da vítima, Paola Vieira afirmou que Matheus Stein Pinheiro prometeu que cuidaria de Ana Carolina.
Internação
Após a prisão de Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, a defesa do suspeito afirmou à reportagem da TV Gazeta que vai alegar insanidade e que por isso precisa de internação.
A advogada Lidiane Lahass informou que Matheus confessou o crime para a defesa, fora da delegacia. De acordo com ela, não haverá a tese de negativa de autoria.
Ainda segundo a advogada, o suspeito passou por uma audiência de custódia na quinta-feira, dia 18, onde o juiz manteve a prisão temporária de 30 dias.