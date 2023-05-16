Após crime, suspeito de matar jovem em Vitória disse que ia à faculdade

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta no Centro de Vitória Crédito: Reprodução rede social

Vizinhos contaram à reportagem do g1ES que, ao ser questionado sobre o barulho vindo do apartamento, o homem teria dito que ia para a faculdade. O suspeito deixou o prédio usando uma mochila, seguiu caminhando em direção à parte baixa da Rua Gama Rosa e não foi mais visto.

Preocupados, moradores ligaram para o pai do jovem, que é dono do imóvel. Quando o homem chegou ao local, encontrou a nora ferida . O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Ana Carolina já estava morta.

De acordo com a Polícia Militar , quando militares chegaram ao local constataram que a porta do apartamento havia sido arrombada e viram a vítima caída no corredor com o corpo sujo de sangue.

Mulher foi morta em prédio no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (15) Crédito: Eduardo Dias

Ana Carolina foi ferida principalmente no rosto. Vizinhos relataram que o casal morava junto há cerca de três meses e já tinha um histórico de brigas e confusões no prédio. Por algumas vezes, vizinhos teriam acionado a polícia preocupados, mas a situação era resolvida no próprio local.

O apartamento onde o crime aconteceu foi lacrado após o trabalho dos peritos na noite dessa segunda-feira (15). Moradores estão proibidos de acessar o local.

Imagens de câmeras de segurança do prédio flagraram o suspeito saindo do prédio e foram entregues à polícia.

Câmeras de outros prédios na região e da Prefeitura de Vitória também podem ter flagrado o momento em que o jovem deixou o prédio após matar a namorada.

Até a publicação desta reportagem, o suspeito do crime ainda não havia sido encontrado. O sepultamento da jovem aconteceu no Cemitério de Viana no início da tarde desta terça-feira (16).

A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. A corporação ainda esclareceu que somente após a autoridade policial que estará à frente das investigações formar sua convicção, pautada na análise dos elementos coletados no inquérito policial, que se poderá afirmar a presença de uma qualificadora, inclusive a do feminicídio.