'Eu quero justiça': o desabafo da tia de jovem morta no Centro de Vitória

TV Gazeta, ao vivo durante o ES1, e pediu por justiça pelo assassinato da sobrinha. Sob fortes emoções, aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), em Viana, o velório e o sepultamento de Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos – morta a facadas em apartamento de um prédio no Centro de Vitória . O principal suspeito do crime é o companheiro da estudante universitária. Em lágrimas, Tania Madalena Rocha, tia da jovem, desabafou com a repórter Daniela Carla, da, ao vivo durante o, e pediu por justiça pelo assassinato da sobrinha.

"Preciso de justiça. Pela Ana Carolina, por todas as moças frágeis, delicadas, dóceis. Um monstro passou na vida da minha filha e eu não pude defender, não pude cuidar, não pude proteger. Eu quero justiça, quero esse homem preso, quero que ele morra na cadeia" Tania Madalena Rocha - Tia de Ana Carolina

Tia de Ana Carolina Rocha Kurth pede por justiça Crédito: Fernando Estevão

Ana Carolina Rocha Kurth foi assassinada a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta de 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima – um estudante universitário, também de 24 anos, que ainda não foi localizado.

Amigos, familiares e conhecidos da vítima estiveram no enterro da jovem, marcado pela comoção e a dor da perda. O crime foi classificado pela tia de Ana Carolina como cruel e premeditado.

"Com crueldade, sem pena, sem dó, premeditado. Ele precisa ser preso, precisa ser condenado" Tania Madalena Rocha - Tia de Ana Carolina

Após o desabafo, sendo amparada por familiares e amigos, Tania Madalena entrou no cemitério de Viana, onde Ana Carolina foi sepultada.

'Menina muito doce', diz primo sobre jovem

"Era uma pessoa independente, começou a trabalhar cedo, mas apesar de viver mais sozinha, era muito carinhosa com a família, nunca fez nada a ninguém, era uma menina muito doce, muito boa", relembrou Daniel Rocha.

O primo de Ana Carolina Rocha Kurth contou que soube depois do crime sobre o relacionamento conturbado da prima. "Ela (Ana Carolina) era muito reservada, mas eu soube que o pai dele (do namorado da jovem) alugou um apartamento ali naquela rua Gama Rosa, no Centro, e os dois (casal) estavam morando ali.", continuou.

"Também soube que ela havia deixado o emprego, também a pedido dele (namorado). Ele, supostamente, era bastante controlador, ciumento" Daniel Rocha - Primo de Ana Carolina

Sogro tentou salvar jovem

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta no Centro de Vitória Crédito: Redes sociais

No boletim da Polícia Militar consta a informação de que a guarnição foi acionada após um morador relatar que ocorria uma briga entre o casal na residência onde eles moravam.

Ao chegar no andar do apartamento, verificaram que a porta do apartamento havia sido arrombada. No corredor do imóvel, os policiais encontraram a jovem caída no chão e com o corpo coberto de sangue.

O pai do namorado da jovem declarou para os policiais que havia arrombado a porta para tentar salvar a vida da mulher do filho, mas quando abriu a porta não aguentou ver a cena e desceu desesperado para tentar localizar o filho. O homem relatou ainda que o filho está em tratamento psiquiátrico e que ele havia acompanhado o rapaz em uma consulta horas antes do assassinato.

Histórico de brigas

Vários vizinhos relataram para a Polícia Militar que o casal morava no prédio havia três meses e sempre presenciavam brigas do casal. Contaram ainda que outra guarnição esteve no local após uma briga dos dois. Os policiais envolvidos nessa ocorrência entraram em contato com a jovem, mas ela não quis dar prosseguimento a denúncia, alegando que havia ocorrido apenas um “bate-boca”.

Sobre o crime

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O homem, que seria universitário, também de 24 anos, ainda não foi localizado pela Polícia Militar.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou o texto.