Vídeo mostra suspeito de matar jovem minutos após crime em Vitória

Rede Gazeta mostram Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, minutos depois da morte da estudante Ana Carolina Rocha Kurth, da mesma idade, TV Gazeta no dia, ele é o principal suspeito de ter cometido o crime. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo damostram Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, minutos depois da morte da estudante Ana Carolina Rocha Kurth, da mesma idade, dentro de um apartamento no Centro de Vitória , na última segunda-feira (15). Segundo policiais informaram para ano dia, ele é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Na noite desta quarta-feira (17), o jovem foi preso na casa da família, segundo confirmou a advogada Lidiane Lahass . Por volta das 20h30, ele estava a caminho do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória. Segundo a defesa, a prisão de Matheus foi temporária, válida por 30 dias.

Pelo vídeo, gravado às 15h33, é possível ver que o jovem sai do apartamento e aciona o elevador. Demonstrando nervosismo, ele chega a se encontrar com outra pessoa, mas consegue, aparentemente, sair do andar.

Em entrevista para a repórter Fabiana Oliveira, do g1 ES, o primo Daniel Rocha comemorou a prisão do suspeito. "A minha família está aliviada, vai conseguir dormir, pelo menos esta noite, um pouco em paz, sabendo da prisão dele. Um pouco da justiça está sendo feita", afirmou.

O crime

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta no Centro de Vitória Crédito: Reprodução rede social