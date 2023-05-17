Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Namorado suspeito de matar jovem no Centro de Vitória é preso

Informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de A Gazeta; por volta das 20h30, ele estava a caminho do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 mai 2023 às 20:31

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 20:31

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil.
Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil Crédito: Reprodução redes sociais
Namorado suspeito de matar jovem no centro de Vitória é preso
Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, namorado e suspeito de matar a estudante Ana Carolina Rocha Kurth, da mesma idade, foi preso na noite desta quarta-feira (17). A informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de A Gazeta. Por volta das 20h30, ele estava a caminho do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. 
Na manhã desta quarta-feira (17), mais de 24 horas após o crime, ele se apresentou à Polícia Civil, ficou em silêncio e foi liberado. A advogada Lidiane Lahass afirmou que o estudante "ficou muito nervoso e não soube como agir", após o crime. Ela está na defesa do jovem junto ao advogado Homero Mafra. Segundo a advogada, a prisão de Matheus foi temporária, válida por 30 dias.
Em entrevista para a repórter Fabiana Oliveira, do g1 ES, o primo Daniel Rocha comemorou a prisão do suspeito. "A minha família está aliviada, vai conseguir dormir, pelo menos esta noite, um pouco em paz, sabendo da prisão dele. Um pouco da justiça está sendo feita", afirmou. 

Veja Também

Vídeo mostra jovem na Rodoviária de Vitória fugindo após matar namorada

Lidiane Lahas, advogada de Matheus Stein Pinheiro, suspeito de matar a namorada no Centro de Vitória
Lidiane Lahass, advogada de Matheus Stein Pinheiro, suspeito de matar a namorada no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias

O crime

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas em casa, no Centro de Vitória
Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos Crédito: Redes Sociais
Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h desta segunda-feira (15). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.
Vizinhos comentaram que os dois moravam no local há cerca de três meses. De acordo com eles, o casal já tinha um histórico de brigas e confusões – inclusive, a corporação já teria sido chamada ao prédio algumas vezes, devido às discussões. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Universitário não negou que matou namorada em Vitória, afirma advogada

Após crime, suspeito de matar jovem em Vitória disse que ia à faculdade

'Eu quero justiça': o desabafo da tia de jovem morta no Centro de Vitória

'Menina muito doce', diz primo sobre jovem morta no Centro de Vitória

Sogro arrombou porta para tentar salvar jovem esfaqueada em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória crime Feminicídio Grande Vitória Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados