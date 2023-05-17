Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil Crédito: Reprodução redes sociais

Your browser does not support the audio element. Namorado suspeito de matar jovem no centro de Vitória é preso

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, namorado e suspeito de matar a estudante Ana Carolina Rocha Kurth, da mesma idade, foi preso na noite desta quarta-feira (17). A informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de A Gazeta. Por volta das 20h30, ele estava a caminho do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

Na manhã desta quarta-feira (17), mais de 24 horas após o crime, ele se apresentou à Polícia Civil, ficou em silêncio e foi liberado. A advogada Lidiane Lahass afirmou que o estudante "ficou muito nervoso e não soube como agir", após o crime. Ela está na defesa do jovem junto ao advogado Homero Mafra. Segundo a advogada, a prisão de Matheus foi temporária, válida por 30 dias.

Em entrevista para a repórter Fabiana Oliveira, do g1 ES, o primo Daniel Rocha comemorou a prisão do suspeito. "A minha família está aliviada, vai conseguir dormir, pelo menos esta noite, um pouco em paz, sabendo da prisão dele. Um pouco da justiça está sendo feita", afirmou.

Lidiane Lahass, advogada de Matheus Stein Pinheiro, suspeito de matar a namorada no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias

O crime

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos Crédito: Redes Sociais

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória , por volta das 16h desta segunda-feira (15). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.