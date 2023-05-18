Vídeo mostra jovem na Rodoviária de Vitória fugindo após matar namorada

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), explicou que o crime aconteceu por volta de 15h30, momento em que vizinhos escutaram gritos de socorro vindos do 10° andar do prédio, onde o casal morava havia cerca de três meses.

Um morador, que faz parte da administração do condomínio, subiu até o andar, pois os moradores do prédio já estavam cientes do histórico de brigas do casal e de que Matheus era violento.

Cerca de 10 minutos após o crime, o morador se deparou com o suspeito de mochilas nas dependências do prédio. Ele questionou se Matheus teria escutado os gritos e o universitário negou, mudando de assunto e dizendo estar a caminho da faculdade.

"Ele disse que não ouviu nada e estava indo para a faculdade. Tomou banho e, com a mochila nas costas, saiu" Ricardo Almeida - Delegado, chefe do DEHPP

"O pai arromba a porta e, minutos depois, Matheus já estava embarcando para Conceição da Barra" Ricardo Almeida - Delegado, chefe do DEHPP

Posteriormente, segundo o delegado, por estratégia da defesa, o suspeito foi convencido a retornar para Vitória e se apresentar à polícia, comparecendo à delegacia. Ele foi questionado pelo delegado o porquê de estar no DEHPP, e Matheus, inicialmente, afirmou não saber. Após insistência do delegado, ele afirmou que o nome dele estava aparecendo nas redes sociais como foragido.

Segundo o delegado Ricardo Almeida, Matheus foi indagado sobre o motivo de seu nome estar aparecendo nas redes sociais e ele afirmou não saber. Foi quando a advogada interrompeu e disse que o cliente dela só falaria em juízo.

“O fato dele ser estudante de Direito, conhecer a legislação, sabe sobre o fugir do flagrante e apresentação espontânea. As hipóteses da prisão em flagrante são claras, teria que ter prendido praticando o crime, logo após ou ter perseguição ininterrupta, mas a polícia só soube do crime quando ele estava a caminho do interior do estado”, afirmou o chefe do DEHPP.

Perfil violento

Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e a delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) Crédito: Roberto Pratti/TV Gazeta

Ainda em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), explicou que a polícia soube que Matheus Stein Pinheiro tinha uma postura violenta com outras mulheres, assim como também com homens que fazem parte do seu convívio social.

“Com mais tempo, por conta da prisão temporária, vamos conseguir instruir os autos do inquérito de maneira tal que vamos demonstrar que a personalidade dele é de homem agressivo, não só com mulheres, também homens, mas particularmente mulheres", explicou Raffaela Aguiar.

A delegada ainda afirmou que Matheus tem a personalidade de um "feminicida nato", que subjuga a figura da mulher, a desclassificando perante a sociedade.

"Ele não entende qual o papel da mulher inserida na sociedade, e vamos tentar nesse sentido robustecer os autos do inquérito para dar elementos suficientes ao Ministério Público para ofertar a denúncia" Raffaela Aguiar - Delegada titular da DHPM

Matheus Stein Pinheiro não confessou o crime à polícia e se manteve em silêncio. Questionados se o histórico de violência do suspeito desconstrói a defesa de que teria problemas mentais, os delegados Raffaella Aguiar e Ricardo Almeida afirmaram que sim.

“Apesar da pessoa talvez possuir algum distúrbio de ordem psiquiátrica, não impede de ser pessoa misógina e agressiva de natureza. E muitos relatos dizem que ele se tornou a pessoa mais agressiva após começar a ser dependente químico, porque ele fazia uso de drogas e álcool”, disse Raffaella Aguiar.

Após ser preso, Matheus Stein Pnheiro foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a advogada Lidiane Lahas, que faz a defesa do suspeito, ele passou por uma audiência de custódia nessa quinta-feira (18), onde o juiz manteve a prisão temporária de 30 dias.

Promessa de cuidado

Familiares de Ana Carolina estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pesso (DHPP), de Vitória, na noite dessa quarta-feira (17), após a prisão do suspeito de matar a jovem de 24 anos. Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a irmã da vítima, Paola Vieira afirmou que Matheus Stein Pinheiro prometeu que cuidaria de Ana Carolina.

"Não tem quatro meses que ele disse pra mim que iria cuidar dela e ele acabou com a vida dela", disse.

Defesa vai alegar que suspeito precisa de internação

Após a prisão de Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, na noite dessa quarta-feira (17), a defesa do suspeito afirmou à reportagem da TV Gazeta que irá alegar insanidade e que por isso precisa de internação.

Onde denunciar violência contra mulher

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