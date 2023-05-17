Universitário não nega que matou namorada em Vitória, afirma advogada

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil Crédito: Reprodução redes sociais

A advogada Lidiane Lahass afirmou que o estudante "ficou muito nervoso e não soube como agir", após o crime. Ela está na defesa do jovem junto ao advogado Homero Mafra.

Lahass destacou que Matheus faz tratamento psiquiátrico e possui laudo que comprova diagnóstico para esquizofrenia. "Ficou perturbado. Fugiu, não do flagrante, mas da situação. Não soube como agir", prosseguiu.

Segundo a advogada, nem a família de Matheus sabia por onde ele estava nas últimas 24 horas. "Assim que nós conseguimos contactá-lo, não tinha mandado de prisão, intimação, nada", pontuou.

"Não foi premeditado. Ele não fugiu para esperar o flagrante, foi exatamente uma situação de desespero ao quadro psiquiátrico dele" Lidiane Lahass - Advogada

A reportagem de A Gazeta questionou a defesa se o jovem relatou como ocorreu a morte da namorada. A advogada afirmou que só vai se manifestar sobre esse ponto em momento oportuno.

"Hoje ele resguardou o silêncio e vai se manifestar em juízo. Ele está à disposição da Justiça. Nós não conversamos com ele sobre a motivação. Nesse momento a gente está entrando em contato com.o Ministério Público, se sair uma prisão ele vai se apresentar", alegou.

A reportagem questionou se Matheus matou a namorada e a advogada respondeu que ele não nega a autoria, mas que ainda não conversou com jovem.

"Ele não nega o fato, mas nós não conversamos com ele sobre o que motivou, não temos esse detalhe ainda" Lidiane Lahass - Advogada

No início da noite desta quarta-feira (17), a advogada informou que Matheus Stein, de 24 anos, confessou o crime para a defesa, fora da delegacia. De acordo com ela, não haverá a tese de negativa de autoria. A informação foi acrescentada ao texto.

Liberado pela Polícia Civil

TV Gazeta apurou que ele foi ouvido na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória. Após ser ouvido, ele foi liberado. Matheus Stein Pinheiro se apresentou à Polícia Civil , na manhã desta quarta-feira (17). A reportagem daapurou que ele foi ouvido na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime se apresentou espontaneamente na (DHPM) e apresentou a versão dele sobre os fatos.

"A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em questão, não se configurou nenhuma das duas ocasiões. Dessa forma, o depoimento foi coletado na DHPM e o suspeito liberado. O caso segue sob investigação e detalhes serão divulgados em momento oportuno".

Desde a morte de Ana Carolina, Matheus foi apontado como suspeito. Vizinhos do casal relataram à Polícia Militar que os jovens moravam no imóvel há três meses e brigavam constantemente.

Consta no boletim de ocorrência que o pai de Matheus declarou para os policiais ter arrombado a porta para tentar salvar a vida da mulher do filho , mas quando abriu a porta não aguentou ver a cena e desceu desesperado para tentar localizar o rapaz.

O homem relatou ainda que o filho está em tratamento psiquiátrico e que ele havia o acompanhado em uma consulta horas antes do assassinato.

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