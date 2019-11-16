Chuva no ES deixa 561 fora de casa e Estado segue em alerta máximo

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última terça-feira (12) têm causado diversos estragos. Mais de 500 moradores estão fora de casa, duas pessoas morreram e alagamentos foram registrados. O Estado está em alerta máximo. Confira o que se sabe até agora sobre os efeitos das chuvas.
CIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Até o momento, três municípios estão em situação de emergência: Alegre, Cariacica e Viana. Outras três cidades da Região Serrana devem entrar na mesma situação. São elas: Marechal Floriano, Domingos Martins e Santa Leopoldina.
LOCAIS COM RISCO DE DESLIZAMENTO
Ao todo, 11 cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Estadual com risco alto e muito alto de deslizamento de terra.
Risco Muito Alto
- Domingos Martins
- Santa Leopoldina
- Cariacica
- Viana
- Anchieta
Risco Alto
- Fundão
- Vitória
- Piúma
- Alfredo Chaves
- Serra
- Presidente Kennedy
DESABRIGADOS E DESALOJADOS
O último relatório da Defesa Civil Estadual, emitido às 17h de sexta-feira (15) registrava 561 pessoas fora de casa em todo o Estado. Destas, 271 estão desalojadas e se hospedam na casa de amigos ou familiares e 290 desabrigadas, que foram encaminhadas para abrigos das prefeituras. Viana é o município que tem o maior número de moradores retirados de residências por causa do risco das chuvas.
Desalojados (271)
- Viana 81
- Domingos Martins 40
- Cariacica 36
- Vila Velha 33
- Vitória 25
- Alegre 24
- Marechal Floriano 15
- Piúma 8
- Santa Leopoldina 7
- Bom Jesus do Norte 2
Desabrigados (290)
- Viana 153
- Santa Leopoldina 85
- Cariacica 50
- Domingos Martins 2
MORTOS
Duas pessoas morreram devido às chuvas. Os casos foram registrados em Santa Leopoldina e Cariacica. Em Santa Leopoldina, um homem morreu soterrado durante um deslizamento de terra em uma propriedade rural. A mulher e o filho dele sobreviveram. Já em Cariacica, um homem foi encontrado morto após ter a casa invadida por água em Novo Horizonte. A Polícia Civil disse que a causa da morte foi afogamento.
FERIDOS
Até o momento, 12 pessoas ficaram feridas. Seis delas foram socorridas em Santa Leopoldina e outras seis em Cariacica.
ROMPIMENTO DE BARRAGEM
Uma barragem em Quinta dos Lagos, Marechal Floriano, está sendo monitorada pela Defesa Civil Estadual com risco de rompimento. O município está alerta desde que uma barragem menor, próxima ao local, estourou. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros tinha determinado a retirada de moradores da região, por causa do aumento do volume de água na represa. Porém o alerta foi suspenso após ações da Defesa Civil terem conseguido esvaziar parte da represa.
QUEDA DE BARREIRAS NA BR 262
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.
CIDADES EM ALERTA
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para 31 cidades do Espírito Santo, incluindo as da Região Metropolitana. Segundo o órgão, há risco de chuvas fortes, que podem resultar em alagamentos. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (16).
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaúnas
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Cruz
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória