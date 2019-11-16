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Tudo que se sabe até agora

Chuva no ES deixa 561 fora de casa e Estado segue em alerta máximo

Duas pessoas morreram e 12 estão feridas. Veja a situação da BR 262, as cidades com alerta de chuvas fortes e com riscos de deslizamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 21:46

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 21:46

Data: 14/11/2019 - Cariacica - Alagamento provocado pela chuva na rua dos Jornalistas em Novo Horizonte - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última terça-feira (12) têm causado diversos estragos. Mais de 500 moradores estão fora de casa, duas pessoas morreram e alagamentos foram registrados. O Estado está em alerta máximo. Confira o que se sabe até agora sobre os efeitos das chuvas.

CIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Até o momento, três municípios estão em situação de emergência: AlegreCariacica e Viana. Outras três cidades da Região Serrana devem entrar na mesma situação. São elas: Marechal FlorianoDomingos Martins e Santa Leopoldina. 

LOCAIS COM RISCO DE DESLIZAMENTO

Ao todo, 11 cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Estadual com risco alto e muito alto de deslizamento de terra.  
Risco Muito Alto
  • Domingos Martins
  • Santa Leopoldina 
  • Cariacica
  • Viana
  • Anchieta
Garagem da prefeitura de Domingos Martins Crédito: Internauta
Risco Alto
  • Fundão
  • Vitória
  • Piúma
  • Alfredo Chaves
  • Serra
  • Presidente Kennedy

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Data: 14/11/2019 - Viana - Corpo de bombeiros auxilia moradores ilhados por conta da chuva no bairro Industrial - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
O último relatório da Defesa Civil Estadual, emitido às 17h de sexta-feira (15) registrava 561 pessoas fora de casa em todo o Estado. Destas, 271 estão desalojadas e se hospedam na casa de amigos ou familiares e 290 desabrigadas, que foram encaminhadas para abrigos das prefeituras. Viana é o município que tem o maior número de moradores retirados de residências por causa do risco das chuvas.
Desalojados (271)
  • Viana 81
  • Domingos Martins 40
  • Cariacica 36
  • Vila Velha 33
  • Vitória 25
  • Alegre 24
  • Marechal Floriano 15
  • Piúma 8
  • Santa Leopoldina 7
  • Bom Jesus do Norte 2
Desabrigados (290)
  • Viana 153
  • Santa Leopoldina 85
  • Cariacica 50
  • Domingos Martins 2

MORTOS 

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
Duas pessoas morreram devido às chuvas. Os casos foram registrados em Santa Leopoldina e Cariacica. Em Santa Leopoldina, um homem morreu soterrado durante um deslizamento de terra em uma propriedade rural. A mulher e o filho dele sobreviveram. Já em Cariacica, um homem foi encontrado morto após ter a casa invadida por água em Novo Horizonte. A Polícia Civil disse que a causa da morte foi afogamento. 

FERIDOS

Até o momento, 12 pessoas ficaram feridas. Seis delas foram socorridas em Santa Leopoldina e outras seis em Cariacica.

ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Barragem cheia em Marechal Floriano, na região Serrana no Estado Crédito: Luciano Ribeiro / Montanhas Capixabas
Uma barragem em Quinta dos Lagos, Marechal Floriano, está sendo monitorada pela Defesa Civil Estadual com risco de rompimento. O município está alerta desde que uma barragem menor, próxima ao local, estourou. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros tinha determinado a retirada de moradores da região, por causa do aumento do volume de água na represa. Porém o alerta foi suspenso após ações da Defesa Civil terem conseguido esvaziar parte da represa. 

QUEDA DE BARREIRAS NA BR 262

Trecho da BR 262 onde aconteceu o deslizamento Crédito: Divulgação/PRF
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), na região da BR 262, já foram contabilizados 52 quedas de barreiras. Dessas, 16 provocaram interdição parcial da pista e duas resultaram em interdição total. Atualmente a via está liberada em sistema pare e siga, mas os carros seguem em comboio, sendo escoltados por veículos do Dnit. Há máquinas trabalhando na pista.

CIDADES EM ALERTA

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para 31 cidades do Espírito Santo, incluindo as da Região Metropolitana. Segundo o órgão, há risco de chuvas fortes, que podem resultar em alagamentos. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (16). 
  • Aracruz
  • Boa Esperança
  • Cariacica
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Itaúnas
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Almeida
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Cruz
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Serra
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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