Chuva no ES deixa 561 fora de casa e Estado segue em alerta máximo

O último relatório da Defesa Civil Estadual, emitido às 17h de sexta-feira (15) registrava 561 pessoas fora de casa em todo o Estado. Destas, 271 estão desalojadas e se hospedam na casa de amigos ou familiares e 290 desabrigadas, que foram encaminhadas para abrigos das prefeituras. Viana é o município que tem o maior número de moradores retirados de residências por causa do risco das chuvas.