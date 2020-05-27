Veja os tipos de lojas que podem abrir nesta quinta-feira (28) no ES

Pessoas esperando na fila para entrar na loja de vestuário no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Por conta do rodízio nas atividades comerciais implementado nas cidades com maior risco de transmissão do novo coronavírus , nesta quinta-feira (28) só poderão abrir as portas as lojas que comercializam produtos pessoais, como roupas, calçados, acessórios, perfumaria e similares. Esses são os estabelecimentos autorizados a funcionar nos dias pares do calendário. Já nos dias ímpares são contempladas as lojas de bens não pessoais, como material de construção, informática, veículos, etc.

Desde segunda-feira (25), o comércio  que já estava funcionando dessa forma na Grande Vitória, em Santa Teresa e Presidente Kennedy , passou a abrir em dias alternados em 11 cidades do Espírito Santo. A expansão da medida tem o objetivo de conter a pandemia e é consequência da nova matriz de risco adotada no Estado . Até então, apenas oito municípios precisavam realizar a abertura intercalada, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Agora, essa passa a ser regra para as seguintes cidades:

Vitória;

Vila Velha;

Serra;

Cariacica;

Fundão;

Viana;

Afonso Cláudio;

Alfredo Chaves;

Marataízes;

Presidente Kennedy;

Boa Esperança.

A Portaria nº 080-R do governo do Estado diz ainda que o setor só pode funcionar de segunda a sexta-feira, ou seja, não é autorizada a abertura de nenhum estabelecimento comercial nos fins de semana. A exceção são os comércios considerados essenciais, como mercados, supermercados, padarias, petshops e postos de gasolina, por exemplo.



Há também outras medidas obrigatórias, como o uso de máscara por clientes e funcionários, e a limitação de circulação de pessoas no interior dos estabelecimentos. Tudo para evitar aglomerações e o contágio pelo coronavírus . O delivery segue sendo uma possibilidade até mesmo fora do horário delimitado para abertura.

Entenda abaixo o funcionamento de cada atividade econômica no Espírito Santo, de acordo com os atuais decretos do governo do Estado:

LOJAS DE CONSUMO PESSOAL EM CIDADES COM RISCO ALTO DE CONTÁGIO

Funcionamento: nos dias pares do calendário, das 10h às 16h, de segunda a sexta,

nos dias pares do calendário, das 10h às 16h, de segunda a sexta, Exemplos de atividades: lojas que vendem roupas, calçados, acessórios, óculos, material esportivo, cosméticos, perfumaria e similares.

lojas que vendem roupas, calçados, acessórios, óculos, material esportivo, cosméticos, perfumaria e similares. Municípios que se enquadram nessa regra: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Marataízes, Presidente Kennedy, Boa Esperança.

LOJAS DE CONSUMO NÃO PESSOAL EM CIDADES COM RISCO ALTO DE CONTÁGIO

Funcionamento: nos dias ímpares do calendário, e das 10h às 16h, de segunda a sexta

nos dias ímpares do calendário, e das 10h às 16h, de segunda a sexta Exemplos de atividades: lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, venda de móveis, material de construção, colchões, artigos de cama, mesa e banho, automóveis e peças, artigos de festas e decoração, itens de informática.

lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, venda de móveis, material de construção, colchões, artigos de cama, mesa e banho, automóveis e peças, artigos de festas e decoração, itens de informática. Municípios que se enquadram nessa regra: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Marataízes, Presidente Kennedy, Boa Esperança.

*Observação: Caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

LOJAS EM CIDADES COM RISCO MODERADO DE CONTÁGIO

Funcionamento: comércio pode abrir todos os dias, mas deve haver divisão do horário de funcionamento por tipo de loja em dois turnos, conforme decreto municipal.

comércio pode abrir todos os dias, mas deve haver divisão do horário de funcionamento por tipo de loja em dois turnos, conforme decreto municipal. Municípios que se enquadram nessa regra: Anchieta, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Marechal Floriano, Piúma, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Iúna, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha, São Mateus e Vargem Alta.

SHOPPING CENTERS

Funcionamento: a abertura segue proibida em todo o Estado.

a abertura segue proibida em todo o Estado. Exceções: lojas com acesso independente e externo, seguindo o rodízio do comércio.

CENTROS COMERCIAIS

Funcionamento: por serem de menor porte, podem abrir. Mas as lojas devem seguir o rodízio do comércio.

por serem de menor porte, podem abrir. Mas as lojas devem seguir o rodízio do comércio. Qual a diferença entre shopping e centro comercial: shoppings são aqueles que possuem lojas âncoras, semiâncoras e/ou megalojas. Os que contam apenas com lojas de menor porte são considerados apenas centros comerciais.

RESTAURANTES E LANCHONETES

Funcionamento: podem abrir de segunda a sexta, das 10h às 16h. No final de semana, a abertura é proibida.

podem abrir de segunda a sexta, das 10h às 16h. No final de semana, a abertura é proibida. Exceções: funcionamento com delivery pode ser feito em qualquer dia e horário.

ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS

Funcionamento: sem restrições de dia e horário, mas com exigências como controle de entrada e uso de máscara, por exemplo.

sem de dia e horário, mas com exigências como controle de entrada e uso de máscara, por exemplo. Exemplos de atividades: salões de beleza e barbearia, hotéis, comunicações, consultórios, serviços financeiros e transporte.

salões de beleza e barbearia, hotéis, comunicações, consultórios, serviços financeiros e transporte. Regra: tarefas administrativas devem ser feitas em home office.

INDÚSTRIAS

Funcionamento: sem restrições de dia e horário.

sem restrições de dia e horário. Regra: tarefas administrativas devem ser feitas em home office.



CONSTRUÇÃO CIVIL

Funcionamento: pode operar normalmente.

BANCOS

Funcionamento: caixas eletrônicos abertos, já o atendimento interno fica fechado.

caixas eletrônicos abertos, já o atendimento interno fica fechado. Exceções: atendimento interno referente aos programas bancários destinados a aliviar consequências econômicas da pandemia, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves.

ACADEMIAS

Funcionamento: liberado com restrições, como atendimento em horários agendados, garantindo o controle do número máximo de frequentadores ao mesmo tempo, seguindo os parâmetros estabelecidos para cada modalidade específica, conforme enquadramento de risco do município. Clientes do grupo de risco ou com sintomas gripais não podem ser atendidos

BARES, BOATES E CASAS DE SHOWS

Funcionamento: proibido.

O QUE PODE ABRIR TODO DIA, SEM RESTRIÇÃO

Novas regras para funcionamento do comércio no Espírito Santo Crédito: A Gazeta

REGRAS PARA A ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS