Ex-promotor do ES decide deixar cargo de diretor da Petrobras

O diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner Crédito: Matheus Zardini/CBN Vitória

O ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner, que atualmente é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras , decidiu não renovar seu mandato à frente da diretoria, que vencerá em 20 de março de 2021, por razões pessoais. A informação foi divulgada pela estatal nesta segunda-feira (1º).

Em comunicado divulgado pela empresa, o ex-promotor diz que agora vai enfrentar novos desafios, sem detalhar para onde vai, e falou ter cumprido sua missão na petroleira.

"Considero a missão de disseminar e gerar a absorção da cultura de integridade na Petrobras devidamente cumprida. Muitas conquistas foram alcançadas, graças ao espetacular trabalho da equipe da DGC e dos agentes de integridade, todos profissionais de excelência elevada. Agradeço muito aos membros do Conselho de Administração e à Diretoria Executiva pela confiança e pelo apoio empenhados. Agora, finalizado o meu mandato em 20 de março vindouro, é chegado o momento de enfrentar novos desafios", diz.

A função está ligada à realização de análises, investigações e ao controle de atividades com o objetivo de reduzir riscos de fraude e corrupção na estatal. A diretoria foi criada em 2014, no auge da Operação Lava Jato , que revelou grandes escândalos de corrupção na empresa.