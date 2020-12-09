Ex-promotor do ES será integrante de grupo de trabalho do CNJ

O ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner, que atualmente é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, foi escolhido para fazer parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para estruturar os sistemas de integridade da Justiça brasileira.
Disseminação de políticas e mecanismos de prevenção e combate à corrupção estão entre as atribuições do grupo, que foi criado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e é parte das ações em função do Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado nesta quarta, dia 9 de dezembro. Em julho, Zenkner foi considerado o segundo executivo de Compliance mais admirado no Brasil, como mostrou a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas.
Zenkner, que atuou como promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por mais de 20 anos e também foi secretário de Estado de Controle e Transparência, atualmente é diretor-executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, cargo que ocupa desde agosto de 2019. A função está muito ligada à realização de análises, investigações e ao controle de atividades com o objetivo de reduzir riscos de fraude e corrupção na estatal.
A indicação é uma grande honra e representa o reconhecimento, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, de que o sistema de integridade da Petrobras é, atualmente, um dos melhores e mais consistentes do Brasil. Tudo isso é fruto do trabalho de cada integrante do time da DGC, dos agentes de integridade e todos os nossos colegas petroleiros que abraçaram a causa e absorveram a cultura de integridade em nome do resgate da imagem e da reputação da Petrobras, disse Zenkner sobre sua indicação.
Com informações da Petrobras