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Combate à corrupção

Ex-promotor do ES será integrante de grupo de trabalho do CNJ

Marcelo Zenkner, que atualmente é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, foi escolhido para fazer parte do grupo que vai discutir a integridade da Justiça brasileira

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 18:29
O diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner
O diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner Crédito: Matheus Zardini/CBN Vitória
ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner, que atualmente é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, foi escolhido para fazer parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para estruturar os sistemas de integridade da Justiça brasileira.  
Disseminação de políticas e mecanismos de prevenção e combate à corrupção estão entre as atribuições do grupo, que foi criado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e é parte das ações em função do Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado nesta quarta, dia 9 de dezembro. Em julho, Zenkner foi considerado o segundo executivo de Compliance mais admirado no Brasil, como mostrou a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas.

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Zenkner, que atuou como promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por mais de 20 anos e também foi secretário de Estado de Controle e Transparência, atualmente é diretor-executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, cargo que ocupa desde agosto de 2019. A função está muito ligada à realização de análises, investigações e ao controle de atividades com o objetivo de reduzir riscos de fraude e corrupção na estatal.
A indicação é uma grande honra e representa o reconhecimento, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, de que o sistema de integridade da Petrobras é, atualmente, um dos melhores e mais consistentes do Brasil. Tudo isso é fruto do trabalho de cada integrante do time da DGC, dos agentes de integridade e todos os nossos colegas petroleiros que abraçaram a causa e absorveram a cultura de integridade em nome do resgate da imagem e da reputação da Petrobras, disse Zenkner sobre sua indicação.
Com informações da Petrobras

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