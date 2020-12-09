Ex-promotor do ES será integrante de grupo de trabalho do CNJ

A indicação é uma grande honra e representa o reconhecimento, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, de que o sistema de integridade da Petrobras é, atualmente, um dos melhores e mais consistentes do Brasil. Tudo isso é fruto do trabalho de cada integrante do time da DGC, dos agentes de integridade e todos os nossos colegas petroleiros que abraçaram a causa e absorveram a cultura de integridade em nome do resgate da imagem e da reputação da Petrobras, disse Zenkner sobre sua indicação.