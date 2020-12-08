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Pandemia

Petrobras volta a reduzir efetivo em plataformas após novos surtos de Covid-19

Quatro plataformas na bacia de Campos registraram dezenas de casos da doença nas últimas duas semanas de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 21:59

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 21:59

Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordêllo/Agência Petrobras/Divulgação
Depois do aumento de casos de empregados contaminados em suas plataformas, a Petrobras decidiu aumentar os cuidados nas unidades, voltando a reduzir ao mínimo o número de trabalhadores embarcados e aumentando a fiscalização do cumprimento das normas de prevenção à doença, informou a companhia em nota.
O aumento de medidas para evitar o novo coronavírus foi solicitado pelos sindicatos da categoria, depois que mais quatro plataformas na bacia de Campos registraram dezenas de casos da doença nas últimas duas semanas de novembro.

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No auge da pandemia, em abril e maio, a empresa reduziu o número de trabalhadores nas plataformas, o que diminuiu sua produção de petróleo, mas foi aos poucos retomando a normalidade, até ocorrerem novos surtos. Segundo o último Boletim de Monitoramento do Covid-19 do Ministério de Minas e Energia (MME), dos 45.403 empregados da estatal, 2.872 foram contaminados e ocorreram 3 óbitos. Desse total, 2.624 já teriam se recuperado.
"O efetivo a bordo das plataformas, sondas e demais embarcações será reduzido ao mínimo necessário para a operação segura de cada unidade. Também está sendo intensificada a fiscalização do cumprimento das normas de prevenção em todas as unidades operacionais marítimas ou em terra, com auditorias pelo menos duas vezes por semana em todas as unidades e correção imediata de eventuais desvios", informou a estatal.
De acordo com a companhia, as medidas vêm reforçar ações já adotadas, como 350 mil testes já realizados, monitoramento de saúde pré-embarque e pré-turno, higienização, distanciamento e uso obrigatório de máscaras nas unidades.
Parecer técnico da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado em outubro, comprovou que a frequência dos casos de Covid-19 (expressa na incidência contaminados por 100 mil) entre os petroleiros é mais que o dobro da frequência registrada na população brasileira.

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