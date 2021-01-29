Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras diz não ter culpa por insatisfação de caminhoneiros
Alta do diesel

Petrobras diz não ter culpa por insatisfação de caminhoneiros

Segundo o presidente da Petrobras, Castello Branco, os autônomos utilizam veículos com idades em torno de 20 anos, o que resulta em um alto consumo de diesel

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 07:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 07:52
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que o aumento de custos para os caminhoneiros e transportadoras não se deve ao reajuste do preço dos combustíveis, mas à idade das frotas de veículos e às condições das estradas brasileiras.
Por isso, a questão não seria um "problema da Petrobras", disse o executivo em evento nesta quinta-feira (28). Grupos de caminhoneiros planejam uma greve para segunda-feira (1º).
Segundo Castello Branco, os autônomos utilizam veículos com idades em torno de 20 anos, o que resulta em um alto consumo de diesel, além de implicar gastos maiores com manutenção. "Trata-se de problema de excesso de oferta, não da Petrobras."
Ele também culpou a qualidade das estradas, mesmo as pedagiadas. "Por exemplo, a Rio-Petrópolis, que é pedagiada, de péssima qualidade. Imagine as que não são pedagiadas, muitas delas de terra, que impõem custos muito altos aos transportadores de carga", afirmou. "Um problema que não é da Petrobras."
A insatisfação da categoria com o preço do diesel - que sofreu reajuste de 4,4% nas refinarias, anunciado pela estatal na terça (26)-- é um dos motivos alegados para a manifestação. A política de preços da estatal segue a cotação internacional do petróleo.

Veja Também

Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel

A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), que até a semana passada minimizava as chances de uma uma greve nacional, passou a apoiar o movimento, liderado por motoristas que se dizem pouco representados pelos líderes de paralisações anteriores.
Na quarta (27), o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que os caminhoneiros não entrem em greve.
"É interessante, alguns acham que a Petrobras cobra preços elevados e outros acham que tem preços predatórios", afirmou Castello Branco, em referência à reclamações de importadores de que os preços da estatal estariam defasados em relação aos praticados no mercado internacional.
A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) chegou a protocolar uma reclamação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a estatal.
"Produtores de petróleo como Canadá e México produzem mais que nós e com preço 25% superior ao nosso. Na Europa, em países como Bélgica, França, Alemanha, o diesel do consumidor é mais que o dobro do Brasil", rebateu Castello Branco.

Veja Também

Bolsonaro apela para que caminhoneiros não façam greve

Apesar de 'insatisfação' de caminhoneiros, governo ainda não vê risco de greve

Diesel sobe mais nas refinarias do que nas distribuidoras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados