Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel

Posto de combustíveis: preço da gasolina nas alturas Crédito: Vitor Jubini

Petrobras confirmou o aumento da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira (27), informando que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,08 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,10 por litro no preço de venda, ou seja, 5,05% de reajuste.

O preço médio do óleo diesel também vai subir 4,4% na refinaria e passará a ser de R$ 2,12 por litro, refletindo uma aumento médio de R$ 0,09 por litro.

"Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", disse a companhia.

A estatal ressalta que aos preços da gasolina e do diesel vendidos na bomba dos postos revendedores são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis.