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Novo reajuste

Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel

Os novos reajustes se somam a vários outros anunciados pela estatal recentemente, diante da alta na cotação do barril do petróleo. Veja os percentuais

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 13:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 13:18
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Posto de combustíveis: preço da gasolina nas alturas Crédito: Vitor Jubini
Petrobras confirmou o aumento da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira (27), informando que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,08 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,10 por litro no preço de venda, ou seja, 5,05% de reajuste.
O preço médio do óleo diesel também vai subir 4,4% na refinaria e passará a ser de R$ 2,12 por litro, refletindo uma aumento médio de R$ 0,09 por litro.
Os novos reajustes se somam a vários outros anunciados pela estatal recentemente, diante da alta na cotação do barril do petróleo. No Espírito Santo, o preço médio da gasolina nos postos é o maior em 11 meses e, em alguns locais, já ultrapassa R$ 5.

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"Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", disse a companhia.
A estatal ressalta que aos preços da gasolina e do diesel vendidos na bomba dos postos revendedores são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis.
"Segundo dados do Global Petrol Prices (www.globalpetrolprices.com), em 18/01/2021, o preço médio ao consumidor de gasolina no Brasil era o 56º mais barato dentre 166 pesquisados, estando 17,8% abaixo da média de US$ 1,05 por litro. Já o preço médio de diesel ao consumidor no Brasil era o 42º mais barato dentre 165 pesquisados, estando 26,7% abaixo da média de US$ 0,95 por litro", informou a Petrobras.

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