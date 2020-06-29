Caixa paga superlote do auxílio emergencial a 8,8 milhões nesta terça (30)

Nova rodada de depósitos do auxílio emergencial Crédito: rafastockbr/ Shutterstock

Também nesta terça receberão a segunda parcela os nascidos em março e abril do segundo lote do auxílio emergencial (que engloba os que só começaram a receber o benefício em maio) e quem está tendo creditada só agora a primeira parcela (lote 4). Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.

No caso dos beneficiários do Bolsa Família , o valor do auxílio é recebido por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Esse grupo pode realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS. Lembrando que o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos, ou seja, o cidadão recebe apenas o de maior valor.

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO

COMO USAR A CONTA VIRTUAL NO APLICATIVO CAIXA TEM

Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site ( clique aqui ) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial.

Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.