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Ajuda de R$ 600

Caixa paga superlote do auxílio emergencial a 8,8 milhões nesta terça (30)

Valor será creditado para informais nascidos em março e abril e aos beneficiários do Bolsa Família que possuem NIS com final 0. Confira o calendário com as datas de saque para cada um dos grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:27

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:27

Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial
Nova rodada de depósitos do auxílio emergencial Crédito: rafastockbr/ Shutterstock
Caixa vai creditar, nesta terça-feira (30), mais um superlote da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Serão 8,8 milhões de beneficiados em todo o país, sendo 6,9 milhões de nascidos em março e abril e 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 0. 

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Também nesta terça receberão a segunda parcela os nascidos em março e abril do segundo lote do auxílio emergencial (que engloba os que só começaram a receber o benefício em maio) e quem está tendo creditada só agora a primeira parcela (lote 4). Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o valor do auxílio é recebido por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.
Esse grupo pode realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS. Lembrando que o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos, ou seja, o cidadão recebe apenas o de maior valor.

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Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site (clique aqui) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial. 
Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

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Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.
Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.
Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário que começa no dia 6 de julho. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

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