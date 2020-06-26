Prorrogação do auxílio emergencial deve atender apenas quem já recebe

O auxílio emergencial deve ser prorrogado em três parcelas com valores decrescentes: R$ 500, R$ 400 e R$ 300. "Serão pelo menos 65 milhões que já são os beneficiários que estão recebendo", disse Guimarães na coletiva. O auxílio começou a ser pago em função da pandemia de covid-19 para trabalhadores informais, autônomos e desempregados.

Valores e calendário estão sendo discutidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e vão ser anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmou Pedro Guimarães. De acordo com a Caixa, 64,1 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial até o momento, com um impacto de R$ 90,8 bilhões. O prazo para pessoas pedirem o benefício termina no dia 2 de julho.