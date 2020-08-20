Caixa paga auxílio emergencial a quase 6 milhões nesta sexta

Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200.

O calendário dessa parcela da população segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do beneficiário, que vai de 0 a 9. A partir desta sexta-feira (20), integrantes de 1,3 milhão de famílias que têm o NIS final 4 já podem sacar em dinheiro o auxílio. Já na segunda-feira (24), o valor será pago a quem tem o NIS final 5. O calendário de liberação de pagamento para esses beneficiários segue até o dia 31 de agosto.