Caixa paga auxílio emergencial a 4 milhões de nascidos em setembro nesta 2ª

Aplicativo Caixa Tem, no qual é depositado o valor do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Confira os calendários no final da matéria. Caixa paga, nesta segunda-feira (17), o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 4 milhões de beneficiários. Vão receber todos os nascidos em setembro que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também 97 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez.

Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vão receber o crédito da terceira e quarta parcelas junto aos recém-aprovados.

. O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 5 de setembro. Veja o calendário com as datas abaixo. O dinheiro será depositado em poupança social digital aberta em nome do beneficiário, e estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem . O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 5 de setembro.

Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Já os que receberam o auxílio pela primeira vez em maio, vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o primeiro crédito em junho (até 4 de julho), agora vai ter a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, recebem a primeira parcela agora.

Neste primeiro momento, também não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Para esse grupo, só a partir do dia 5 de setembro é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.

Na próxima sexta-feira (22), o saque em dinheiro será liberado para os 4 milhões de nascidos em junho que tiveram o crédito da parcela na conta digital Caixa Tem em 7 de agosto.

QUINTA PARCELA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Na próxima terça-feira (18), tem início também o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber serão os usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Nesse caso, é liberado no mesmo dia o saque em dinheiro. Os pagamentos para esse grupo vão até o dia 31. Confira o calendário com as datas de pagamento: