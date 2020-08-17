Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio emergencial a 4 milhões de nascidos em setembro nesta 2ª

Recebem o crédito em poupança digital os 3,9 milhões do calendário em ciclo de pagamentos do benefício, e também 97 mil recém-aprovados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 21:40

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 21:40

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, no qual é depositado o valor do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa paga, nesta segunda-feira (17), o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 4 milhões de beneficiários. Vão receber todos os nascidos em setembro que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também  97 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez. Confira os calendários no final da matéria.
 Os recém-aprovados que fazem aniversário em setembro recebem a primeira parcela nesta etapa. São desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais (MEIs) que tiveram o benefício negado,  fizeram o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020, e somente agora tiveram o cadastro validado.

Veja Também

Auxílio deu gás à popularidade de Bolsonaro, diz Mourão após Datafolha

CGU estima gasto de R$ 1 bi com auxílio emergencial para 680 mil servidores

Defender prorrogação indefinida do auxílio é demagogia, diz Bolsonaro

Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vão receber o crédito da terceira e quarta parcelas junto aos recém-aprovados.
O dinheiro será depositado em poupança social digital aberta em nome do beneficiário, e estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 5 de setembro. Veja o calendário com as datas abaixo.
Também serão contemplados os nascidos em setembro, mas que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, 3,9 milhões de beneficiários em diferentes estágios de pagamento vão receber o dinheiro.
Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Já os que receberam o auxílio pela primeira vez em maio, vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o primeiro crédito em junho (até 4 de julho), agora vai ter a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, recebem a primeira parcela agora.

Veja Também

Governo estuda estender auxílio até dezembro com parcelas de R$ 200

Saiba quando sai a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600

Neste primeiro momento, também não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Para esse grupo, só a partir do dia 5 de setembro é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.
Na próxima sexta-feira (22), o saque em dinheiro será liberado para os 4 milhões de nascidos em junho que tiveram o crédito da parcela na conta digital Caixa Tem em 7 de agosto. 

QUINTA PARCELA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Na próxima terça-feira (18), tem início também o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber serão os usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Nesse caso, é liberado no mesmo dia o saque em dinheiro. Os pagamentos para esse grupo vão até o dia 31. Confira o calendário com as datas de pagamento:
  • NIS com final 1 - 18 de agosto
  • NIS com final 2 - 19 de agosto
  • NIS com final 3 - 20 de agosto
  • NIS com final 4 - 21 de agosto
  • NIS com final 5 - 24 de agosto
  • NIS com final 6 - 25 de agosto
  • NIS com final 7 - 26 de agosto
  • NIS com final 8 - 27 de agosto
  • NIS com final 9 - 28 de agosto
  • NIS com final 0 - 31 de agosto

Veja Também

Saiba como contestar a negativa do auxílio emergencial pela Dataprev

Justiça Federal faz mutirão para ajudar quem teve auxílio emergencial negado

Como entrar na Justiça pela web para ter direito ao auxílio emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados