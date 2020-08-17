Caixa paga auxílio emergencial a 4 milhões de nascidos em setembro nesta 2ª

A Caixa paga, nesta segunda-feira (17), o auxílio emergencial de R$ 600 para cerca de 4 milhões de beneficiários. Vão receber todos os nascidos em setembro que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também 97 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez. Confira os calendários no final da matéria.
Os recém-aprovados que fazem aniversário em setembro recebem a primeira parcela nesta etapa. São desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais (MEIs) que tiveram o benefício negado, fizeram o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020, e somente agora tiveram o cadastro validado.
Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vão receber o crédito da terceira e quarta parcelas junto aos recém-aprovados.
O dinheiro será depositado em poupança social digital aberta em nome do beneficiário, e estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 5 de setembro. Veja o calendário com as datas abaixo.
Também serão contemplados os nascidos em setembro, mas que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, 3,9 milhões de beneficiários em diferentes estágios de pagamento vão receber o dinheiro.
Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Já os que receberam o auxílio pela primeira vez em maio, vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o primeiro crédito em junho (até 4 de julho), agora vai ter a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, recebem a primeira parcela agora.
Neste primeiro momento, também não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Para esse grupo, só a partir do dia 5 de setembro é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.
Na próxima sexta-feira (22), o saque em dinheiro será liberado para os 4 milhões de nascidos em junho que tiveram o crédito da parcela na conta digital Caixa Tem em 7 de agosto.
QUINTA PARCELA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
Na próxima terça-feira (18), tem início também o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber serão os usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Nesse caso, é liberado no mesmo dia o saque em dinheiro. Os pagamentos para esse grupo vão até o dia 31. Confira o calendário com as datas de pagamento:
- NIS com final 1 - 18 de agosto
- NIS com final 2 - 19 de agosto
- NIS com final 3 - 20 de agosto
- NIS com final 4 - 21 de agosto
- NIS com final 5 - 24 de agosto
- NIS com final 6 - 25 de agosto
- NIS com final 7 - 26 de agosto
- NIS com final 8 - 27 de agosto
- NIS com final 9 - 28 de agosto
- NIS com final 0 - 31 de agosto