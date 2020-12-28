21 empresas vão investir R$ 2,4 bi e criar quase 10 mil empregos em 2021

Projeto de novos canhões de névoa previstos pela Vale em Tubarão Crédito: Divulgação/Vale

Com perspectivas de chegada da vacina da Covid-19 , e confiança no avanço de diversos setores, 21 empresas planejam instalar novos projetos ou ampliar suas atividades no Espírito Santo a partir de janeiro. Os investimentos, que somam mais de R$ 2,4 bilhões, devem criar, pelo menos, 9.890 postos de trabalho diretos e indiretos.

Os novos negócios estão nos segmentos mais variados, passando pelo setor imobiliário, de alimentação e bebidas, tecnologia, saneamento básico, entre outros.

Uma das companhias em fase de expansão é a ISH Tecnologia, que vai investir R$ 30 milhões no Estado em 2021. Os recursos serão direcionados a diversos projetos, que vão desde o aumento da capacidade dos centros de operação de cibersegurança (SOCs), atividades de governança e gestão, desenvolvimento de novos softwares, até formação de novos talentos.

Hoje temos grande dificuldade de encontrar gente qualificada para atuar na área de tecnologia, então é algo em que investimos. A previsão é que a ISH Academy forme 50 profissionais no próximo ano, contou o CEO da ISH Tecnologia, Rodrigo Dessaune.

Rodrigo Dessaune, CEO da ISH Tecnologia, anunciou investimentos de R$ 30 milhões Crédito: ISH/Divulgação

Ele explica que a companhia tem ainda o plano de contratar 100 trabalhadores sêniores, isto é, com experiência, para a área comercial e de cibersegurança.

Fizemos algo semelhante neste ano, ainda que em valores menores. Para o setor de segurança da informação, a crise foi diferente. Ela forçou a digitalização, e com isso veio a necessidade de proteção. Junto a isso, teve a questão da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), à qual todas as empresas têm que se adequar. Isso está trazendo uma nova demanda.

Guarapari e A Sumicity, empresa de internet e TV por assinatura, vai expandir a atuação em território capixaba a partir do próximo ano, passando a oferecer seus serviços também em Viana Cachoeiro de Itapemirim . Hoje, a companhia já atende sete municípios do Estado.

Com a expansão, estão previstas cerca de 500 vagas de trabalho no próximo ano, segundo o CEO da marca, Fábio Abreu. O investimento total é de R$ 45 milhões.

Estamos terminando o ano com 5 mil clientes, e a geração de vagas acompanha o fluxo da companhia. Haverá chances na área técnica, para instalação e manutenção do serviço. Na área de vendas, temos os vendedores de rua, que fazem porta a porta. E também todo o quadro de gerência.

A Omie, empresa paulistana de gestão em nuvem (ERP)  que já tem duas franquias no Espírito Santo , pretende inaugurar uma nova unidade na Serra no próximo ano.

Frente ao cenário imposto pela pandemia, as empresas perceberam que precisam se digitalizar e o novo normal pediu um software de gestão 100% na nuvem em cada negócio do país. Foi muito importante que nossos clientes contassem com apoio e infraestrutura tecnológica robusta por um custo acessível nesse momento delicado, comentou Marcelo Lombardo, fundador e CEO da Omie.

A Aegea vai investir cerca de R$ 78 milhões em obras de saneamento básico em Cariacica , Serra e Vila Velha , voltadas para a ampliação, modernização e implantação da rede de esgoto dos municípios.

A previsão é de que as obras criem algumas centenas de vagas, mas a empresa ainda finaliza o mapeamento que vai apontar o número exato. Para 2021 e 2022, estão previstas cerca de 1,2 mil chances.

As contratações, inclusive, já começaram. As vagas disponíveis são de leiturista, servente de obras, motorista de caminhão, operador de estação de tratamento, mecânico de manutenção de máquinas e eletricista de manutenção. Interessados podem se inscrever por meio do Sine, para começar a trabalhar a partir de fevereiro.

Obras de saneamento em Cariacica começam em 2021 Crédito: Cesan/Divulgação

O grupo, que ganhou o leilão realizado na Bolsa de Valores em agosto, para a Parceria Público-Privada (PPP), deverá injetar cerca de R$ 110 milhões na cidade ao longo dos 20 anos de concessão.

A primeira etapa, entre 2021 e 2022, será a troca das 35 mil lâmpadas já existentes nos postes da cidade, o que deve gerar cerca de 70 empregos já no próximo ano, sendo 30 diretos e outros 40 indiretos.

Já a renovação do contrato do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), celebrada em outubro, vai movimentar mais de R$ 500 milhões em investimentos no Espírito Santo até 2048 . Na primeira fase, entre 2021 e 2022, a Log-In Logística Intermodal, que tem a concessão da área, deve investir mais de R$ 137 milhões e criar 200 postos de trabalho.

Do total, mais de R$ 120 milhões serão aplicados em obras e equipamentos para ampliar a capacidade operacional do terminal, que é o único a movimentar contêineres no Espírito Santo.

Uma equipe de engenharia já está preparando o projeto executivo para as obras, e está prevista a aquisição de novos equipamentos, como guindastes móveis de alta capacidade e reach stackers, utilizados para movimentação de contêineres e carga geral, e sistemas para o aumento da produtividade dos berços de atracação e do pátio do terminal.

Além disso, ao longo do prazo contratual, serão aplicados R$ 434 milhões para assegurar a manutenção e atualização dos ativos necessários para a realização das atividades portuárias, conforme explicou o diretor de Terminais da Log-In e responsável pelo TVV, lson Hulle, que destacou que, deste total, R$ 17 milhões devem ser aplicados já em 2021, na manutenção e troca de equipamentos.

Está prevista ainda a reforma de toda a infraestrutura de portarias e balanças, para melhorar o fluxo de caminhões e diminuir o trânsito nos entornos do terminal.

Também há novos negócios previstos para a área de alimentação e bebidas. A Laticínios Porto Alegre, por exemplo, que já tem uma unidade de processamento em Dores do Rio Preto , está investindo R$ 45 milhões em uma nova fábrica em Rio Novo do Sul . As obras já estão em andamento e a previsão é de que as operações tenham início no primeiro semestre de 2021.

Algumas contratações já foram realizadas e outras acontecerão nos próximos meses. Para as operações, devem ser criados 120 empregos diretos e outros 100 indiretos com a atividades de produção.

Rio Novo do Sul-ES: fábrica de laticínios vai começar operações no próximo semestre Crédito: Divulgação/Redes Sociais

A fábrica de chocolates Garoto vai investir R$ 200 milhões no Espírito Santo. A empresa, do grupo Nestlé, vai aplicar os recursos em novas tecnologias para expandir a produção da unidade fabril em Vila Velha e ampliar o portfólio de chocolates. Serão criados até 200 postos de trabalho.

Já uma empresa de bebidas do Estado, que prefere não ter o nome revelado para não atrapalhar as negociações, deve envasar sucos de fruta de uma marca global a partir do primeiro trimestre do ano que vem. O aporte ultrapassa R$ 2 milhões e, com as novas atividades, a expectativa é que sejam criados cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

No setor imobiliário, diversas construtoras e loteadoras planejam novos empreendimentos, como a Morar, a MRV, a Soma Urbanismo e a Vaz Desenvolvimento Imobiliário  esta, inclusive, adiantou o novo projeto diante do aquecimento do mercado.

O diretor presidente da loteadora Vaz, Douglas Vaz, explicou que o lançamento estava programado, inicialmente, para 2022, no entanto com a pandemia, cresceu a procura por lugares em que se possa viver com mais tranquilidade, espaço e segurança.

Então, adiantamos o lançamento com o intuito de proporcionar um ambiente em que as pessoas possam desfrutar de entretenimento, ter sua casa em um condomínio de chácaras com conceito clube e qualidade de vida. Um ambiente rural, com áreas verdes, conforto, diversos espaços de lazer, mas bem próximo da cidade, explicou Douglas Vaz, diretor presidente da loteadora Vaz.

O projeto, localizado na Fazenda Barra do Mangaraí, em Santa Leopoldina , será construído em três fases: a primeira será o condomínio de chácaras, na sequência, o restaurante e por último o hotel. No total, serão criadas cerca de 670 oportunidades de trabalho.

A Eco101, concessionária que administra a BR-101/ES/BA, também anunciou investimentos. A empresa pretende investir cerca de R$ 414 milhões em 2021. O montante será destinado a ampliações, duplicações, restaurações, equipamentos, sistemas, dentre outros serviços de manutenção. A previsão é de que as obras criem cerca de 500 empregos diretos e outros 1500 indiretos no Espírito Santo.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS INVESTIMENTOS

Vale

Em 2021, a Vale dará início a grandes obras previstas em seu Plano Diretor Ambiental para reduzir a emissão de poeira na Unidade Tubarão. Novas wind fences, fechamentos de áreas de transporte e armazenamento de minério e mais canhões de névoa estão entre as principais ações.

Para viabilizar as obras de controle ambiental na Vale já foram assinados R$ 590 milhões em contratos. Em 2020, cerca de 1,8 mil pessoas atuaram no pico das obras do Complexo de Tubarão.

Para 2021, a estimativa é de que sejam feitas cerca de 1.100 contratações, de modo a chegar a 2,9 mil colaboradores no pico nas obras.

Haverá oportunidades para profissionais diversos, como oficial polivalente, armador, carpinteiro, mestre de obras, encarregado, eletricista, mecânico, soldador, montador de andaime e encanador industrial. Esses profissionais serão contratados pelas empresas responsáveis pelas obras ao longo do ano.

Suzano

Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose. Crédito: Ricardo Teles/Suzano

Em dezembro de 2019, a empresa de celulose anunciou investimentos na ordem de R$ 933,4 milhões.

Entre eles está a construção de uma fábrica de papel higiênico e papel toalha, em Cachoeiro de Itapemirim, que, segundo informações atualizadas, ficará pronta ainda no primeiro trimestre de 2021. O empreendimento, de R$ 130 milhões, vai produzir 30 mil toneladas anuais, o equivalente a cerca de 15 mil fardos e a 1 milhão de rolos de papel por dia. Para a unidade de Cachoeiro, a previsão inicial era de que 200 vagas sejam criadas para quando a fábrica entrar em operação.

Além da nova unidade, cerca de R$ 272,4 milhões serão investidos em modernização e melhoria da caldeira com implantação de um cristalizador na planta de Aracruz. Para esses investimentos, a previsão era de 300 vagas.

A outra iniciativa prevê a expansão da base florestal da empresa, que receberá um investimento de R$ 380 milhões. Segundo a empresa, o projeto contempla a aquisição ou arrendamento de áreas rurais, plantios, conduções e tratos culturais. Também estão previstas 300 vagas.

Aegea

A empresa de saneamento básico parceira da Cesan vai investir cerca de R$ 78 milhões no Estado em 2021.

Serra, que já recebeu R$ 255 milhões de investimentos da PPP (parceria público-privada), desde o início da concessão em 2015, receberá, no próximo ano, boa parte dos investimentos, cerca de 46 milhões. O objetivo é a continuidade nas obras, que possibilitarão atingir a universalização do sistema de esgotamento sanitário no município até 2023.

Já em Vila Velha, a previsão é investir pouco mais de 24 milhões para melhoria e modernização da rede existente, além dos recursos empregados em ações de apoio à gestão comercial da Cesan. R$ 35,8 milhões já foram investidos no município desde o começo da parceria público-privada, em julho de 2017.

Em Cariacica, o início do trabalho da PPP, que começa no ano que vem, prevê aproximadamente R$ 7 milhões de investimento no primeiro ano, com foco na implantação do novo sistema de esgotamento sanitário e na modernização das estações existentes, além dos recursos empregados em ações de apoio à gestão comercial da Cesan. O município tem, hoje, 48% de cobertura de rede de esgoto e o objetivo é atingir 95% em 10 anos.

A previsão é de que as obras em Cariacica criem cerca de 1.260 empregos diretos e indiretos até 2022 . Interessados já podem se candidatar por meio do Sine, para começar a trabalhar a partir de fevereiro. Há chances para leiturista, servente de obras, motorista de caminhão, operador de estação de tratamento, mecânico de manutenção de máquinas e eletricista de manutenção.

Consórcio SRE-IP Vila Velha

Vista noturna de Vila Velha a partir do Convento da Penha: iluminação pública terá gestão privada Crédito: Félix Falcão/Comunicação/PMVV

O grupo, formado pelas empresas Splice, RT Energia e Engelmig Energia, vai investir R$ 110 milhões na modernização do sistema de iluminação pública da cidade de Vila Velha. Ele foi o vencedor do leilão para firmar uma parceria público-privada (PPP) com o município e gerenciar o serviço pelos próximos 20 anos.

Eco101

A Eco101, concessionária que administra a BR-101/ES/BA vai investir cerca de R$ 414 milhões em 2021. O montante será destinado a ampliações, duplicações, restaurações, equipamentos, sistemas, dentre outros serviços de manutenção. Os investimentos, que serão realizadas para garantir mais segurança e trafegabilidade, devem gerar, ainda, cerca de 500 empregos diretos e outros 1.500 indiretos no Espírito Santo.

Sumicity

A empresa de internet e TV por assinatura, chegou à Grande Vitória em agosto, sendo que, desde o ano passado, atuava em outubro municípios, como Piúma, Anchieta e Itapemirim.

Para 2021, a empresa planeja um investimento de R$ 45 milhões no Estado, a fim de expandir sua área de cobertura e disponibilizar os serviços também em outros municípios, como Viana, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

Estão previstas 500 contratações, tanto para trabalhar com instalação e manutenção da rede, como para vendas e gerência.

Log-In Logística Intermodal

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A Log-In Logística Intermodal, que já tem a concessão da área do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), renovou o contrato, que venceria em 2023, por mais 25 anos, estendendo a vigência até 2048.

O aditivo estabelece a realização de investimentos de modernização e adequação do terminal para que o terminal possa receber navios de maior porte, ampliando a capacidade atual de 286 mil para 368 mil contêineres por ano. O investimento inicial ultrapassa R$ 120 milhões, e deve criar 200 postos de trabalho.

Nesta primeira fase, prevista para ocorrer entre 2021 e 2022, está prevista a aquisição de novos equipamentos, como guindastes móveis de alta capacidade e reach stackers, utilizados para movimentação de contêineres e carga geral, e sistemas para o aumento da produtividade dos berços de atracação e do pátio do terminal.

Além disso, ao longo do prazo contratual, serão aplicados R$ 434 milhões para assegurar a manutenção e atualização dos ativos necessários para a realização das atividades portuárias. Destes, R$ 17 milhões serão aplicados já em 2021.

ISH Tecnologia

A empresa de segurança da informação vai investir R$ 30 milhões no próximo ano. O montante será aplicado em diversas frentes: aumento de capacidade dos centros de operação de cibersegurança (SOCs); Governança e Gestão; e desenvolvimento de novos produtos de Cibersegurança.

Com isso, a previsão é de que 100 profissionais sêniores  com experiência  sejam contratados para atuar na área comercial e de cibersegurança.

Por meio da ISH Academy, a empresa prevê ainda a capacitação de 50 jovens talentos para a área de tecnologia.

Garoto

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto

A Garoto se prepara para investir R$ 200 milhões no Espírito Santo nos próximos meses. A empresa, do grupo Nestlé, vai aplicar os recursos em novas tecnologias para expandir a produção da unidade fabril em Vila Velha e ampliar o portfólio de chocolates.

Com o aumento da produção, a previsão é de que sejam criados entre 150 e 200 novos postos de trabalho fixos em diferentes áreas da fábrica até o segundo trimestre de 2021.

Yooga

A empresa capixaba de gestão por aplicativo está captando investimentos da ordem de R$ 4 milhões, que serão aplicados em marketing e pessoas, principalmente.

Com isso, Yooga quer ampliar sua base de clientes, passando das atuais 1.000 pequenas e médias empresas de comércio no Estado, para mais de 10 mil em todo o país.

A previsão é de cerca de 100 contratações, podendo chegar a 125. Com isso, a startup deve saltar de 25 para 150 colaboradores até o final de 2021.

Laticínios Porto Alegre

Indústria matriz da Laticínios Porto Alegre em Ponte Nova, Minas Gerais Crédito: Leo Moreira/Divulgação

A empresa, que já tem uma unidade de processamento em Dores do Rio Preto, está investindo R$ 45 milhões em uma nova fábrica em Rio Novo do Sul. As obras já estão em andamento e a previsão é de que as operações tenham início no primeiro semestre de 2021.

Algumas contratações já foram realizadas e outras acontecerão nos próximos meses. Para as operações, devem ser criados 120 empregos diretos e outros 100 indiretos com a atividades de produção.

Fábrica de bebidas

Uma fábrica de bebidas do Estado está expandindo sua unidade fabril, com a modernização do seu parque industrial, a importação de novos equipamentos, a diversificação do portfólio e o aumento da capacidade produtiva.

Os investimentos ultrapassam R$ 2 milhões, e vão criar, entre empregos diretos e indiretos, mais de 200 novos postos de trabalho.

Entre as novidades, a empresa passará a produzir, com exclusividade no Espírito Santo, os sucos da marca Tampico. A previsão é de que a produção seja iniciada ainda no primeiro trimestre de 2021.

Britânia

Fábrica da Britânia Crédito: Britânia/Divulgação

A fábrica de eletrodomésticos vai investir R$ 394 milhões na unidade que será instalada em Linhares. A previsão é de que a operação comece ainda no primeiro semestre de 2021, e que sejam contratados quase 2 mil profissionais diretos.

Multivix

O grupo, que passou de 90 para 300 polos EaD (ensino a distância) no Brasil em 2020, pretende chegar a 600? unidades em 2021, sendo que o foco dos investimentos é o Estad.

Existe ainda a previsão de ampliação dos investimentos em esporte e em ações sociais junto à comunidade, inclusive com contratação de mais profissionais. Um processo seletivo de docentes com 160 vagas já está aberto.

5àsec

Fachada 5àsec Crédito: Divulgação/5àsec

Uma nova unidade da rede de lavanderias  que já conta com 442 unidades em operação em todo território nacional, inclusive no Estado  será inaugurada em abril, na Avenida Leitão Silva, em Vitória.

Os investimentos na franquia podem chegar a R$ 390 mil, com previsão de até quatro contratações.

Omie

A empresa paulistana de gestão em nuvem (ERP), que já possui duas franquias no Espírito Santo, pretende inaugurar mais uma unidade na Serra em 2021. O número de vagas, ou o valor do investimento, não foi divulgado.

Innovare Esquadrias

Empresária Roberta Drummond, da Innovare Esquadrias, inaugura nova loja em 2021 Crédito: Acervo Pessoal

A empresa anunciou, para o próximo semestre, a expansão da loja especializada em esquadrias de PVC, no Shopping Day by Day, na Praia do Canto, em Vitória.

A previsão de inauguração é no início de fevereiro e haverá contratações para os setores de vendas e arquitetura.

Vaz Desenvolvimento Imobiliário

Para 2021, planeja um novo empreendimento na Fazenda Barra do Mangaraí, em Santa Leopoldina.

O empreendimento será construído em três fases. Na primeira, será implantado um condomínio de chácaras, que irá gerar 80 empregos diretos e 100 indiretos. Para a construção de casas serão aproximadamente 400 oportunidades.

Na sequência, será instalado um restaurante e, por último, um hotel, que devem demandar em torno de 50 profisisonais diretos

O Projeto Eco Vaz também fará parte do empreendimento, com a preservação de áreas verdes e fauna local. Para isso será necessário aproximadamente 40 profissionais, que serão responsáveis pela recuperação e reflorestamento das nascentes, monitoramento dos lagos e educação ambiental dentro do condomínio de chácaras de lazer.

A loteadora ainda não está contratando, mas logo após o registro e o licenciamento ambiental fará a divulgação das vagas e como os interessados podem se candidatar. A intensão da empresa é aproveitar a mão de obra do povo quilombola, presente na região de Santa Leopoldina.

Morar

Para o próximo ano, a construtora planeja lançar 1.216 novas apartamentos na Grande Vitória. São cinco novos empreendimentos previstos nos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica.

Para um dos projetos, está prevista a abertura de 35 vagas para atuar em canteiro de obras entre janeiro e março, mas novas contratações serão realizados ao longo de todo o ano.

MRV

A plataforma de soluções habitacionais, tem a previsão de lançar em 2021 cerca de 1.600 unidades habitacionais em Vila Velha e na Serra.

A empresa prevê um investimento de cerca de R$70 milhões para as obras dos novos empreendimentos e de melhorias da infraestrutura urbana.

A previsão é de que sejam criadas, em média, 250 novas vagas de trabalho diretas nos canteiros de obras em 2021.

Soma Urbanismo

A loteadora planeja lançar um novo empreendimento em Guriri, no Norte capixaba, já no primeiro trimestre de 2021.