Samarco retoma operação em MG e volta a produzir no ES no fim do mês

Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio

Após cinco anos com as operações suspensas, desde o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana , Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, a Samarco iniciou nesta sexta-feira (11) seu processo de retomada operacional. A mineradora religou um dos seus três concentradores de minério e iniciou as atividades da nova planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano, em Mariana.

Segundo a empresa, trata-se do comissionamento integrado das operações, que consiste no teste dos equipamentos que irão operar no momento da retomada da produção.

A Samarco informou que o reinício efetivo está previsto para a segunda quinzena de dezembro, quando se espera o começo da produção de pelotas de minério de ferro no Complexo de Ubu, em Anchieta , no Sul do Espírito Santo , e após finalizados todos os testes dos equipamentos.

De acordo com a mineradora, a operação desta sexta-feira (11) faz parte do planejamento do reinício das atividades e visa garantir a segurança das pessoas, das comunidades e do meio ambiente.

"O reinício gradual acontece após a empresa obter licenças ambientais aprovadas por órgãos competentes e incorporar novas tecnologias para disposição final de rejeitos  cava confinada e sistema de filtragem de rejeitos para empilhamento a seco, informou.

A Gazeta, a Como já mostrou a colunista Beatriz Seixas, de, a Samarco irá retomar a produção com apenas 26% da capacidade , religando apenas uma das usinas de Ubu. A retomada total deve ocorrer apenas após 10 anos, segundo o cronograma da empresa.

A retomada das atividades da mineradora é algo aguardado para o crescimento da economia do Estado. Nesta primeira fase, devem ser produzidas aproximadamente 8 milhões de toneladas de pelotas por ano em Anchieta, injetando cerca de R$ 80 milhões na economia capixaba.

A Samarco, em plena atividade, gerava cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos e representava 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. Com retorno gradual, a estimativa é de que sejam abertos 6 mil postos de trabalho. Isso vai representar 1,7% do PIB capixaba.

Em outubro deste ano, a empresa lançou um programa para contratar empresas fornecedoras e capacitar mão de obra nas cidades da área de influência do Complexo de Ubu: Anchieta, Guarapari e Piúma.