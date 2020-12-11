Samarco retoma operação em MG e volta a produzir no ES no fim do mês

Após cinco anos com as operações suspensas, desde o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, a Samarco iniciou nesta sexta-feira (11) seu processo de retomada operacional. A mineradora religou um dos seus três concentradores de minério e iniciou as atividades da nova planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano, em Mariana.
Segundo a empresa, trata-se do comissionamento integrado das operações, que consiste no teste dos equipamentos que irão operar no momento da retomada da produção.
A Samarco informou que o reinício efetivo está previsto para a segunda quinzena de dezembro, quando se espera o começo da produção de pelotas de minério de ferro no Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e após finalizados todos os testes dos equipamentos.
De acordo com a mineradora, a operação desta sexta-feira (11) faz parte do planejamento do reinício das atividades e visa garantir a segurança das pessoas, das comunidades e do meio ambiente.
"O reinício gradual acontece após a empresa obter licenças ambientais aprovadas por órgãos competentes e incorporar novas tecnologias para disposição final de rejeitos cava confinada e sistema de filtragem de rejeitos para empilhamento a seco, informou.
Como já mostrou a colunista Beatriz Seixas, de A Gazeta, a Samarco irá retomar a produção com apenas 26% da capacidade, religando apenas uma das usinas de Ubu. A retomada total deve ocorrer apenas após 10 anos, segundo o cronograma da empresa.
A retomada das atividades da mineradora é algo aguardado para o crescimento da economia do Estado. Nesta primeira fase, devem ser produzidas aproximadamente 8 milhões de toneladas de pelotas por ano em Anchieta, injetando cerca de R$ 80 milhões na economia capixaba.
A Samarco, em plena atividade, gerava cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos e representava 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. Com retorno gradual, a estimativa é de que sejam abertos 6 mil postos de trabalho. Isso vai representar 1,7% do PIB capixaba.
Em outubro deste ano, a empresa lançou um programa para contratar empresas fornecedoras e capacitar mão de obra nas cidades da área de influência do Complexo de Ubu: Anchieta, Guarapari e Piúma.
Ainda em outubro de 2019, a Samarco obteve a Licença de Operação Corretiva (LOC), passando a ter todas as licenças ambientais necessárias para a retomada das operações, mas optou por retornar somente após concluir a implantação da planta de filtragem de rejeitos.