Os sintomas mais comuns de Covid-19 nos pacientes do ES

Em tempos de pandemia de coronavírus, uma tosse ou um calafrio já pode ser suficiente para nos colocar em alerta. Como a doença é nova e ainda está sendo pesquisada pelos cientistas, todos os dias há novas informações sobre a maneira com ela se manifesta no nosso corpo.
Alguns sinais, no entanto, já foram estabelecidos e servem hoje de parâmetro para determinar quem precisa se isolar em casa ou procurar ajuda médica.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a tosse é o principal sintoma da Covid-19 no Estado, tendo sido relatada por 64% dos 1944 pacientes atendidos até segunda-feira (27). Em segundo lugar, vem a febre (57,8%) e dor de cabeça (43,16%).
Menos frequentemente, os infectados com o Sars-Cov-2 no Estado disseram sentir também dor de garganta, diarreia e coriza. Ainda que não sejam monitorados pela secretaria, alguns pacientes com o vírus também relatam perda de olfato, dores musculares e calafrios.
ASSINTOMÁTICOS SÃO MAIORIA
É importante ressaltar que, como a quantidade de testes é limitada, a maioria das pessoas testadas é aquela que apresentou sintomas e procurou um serviço de saúde.
Contudo, segundo estudo feito com base na população chinesa, pelo menos metade dos infectados com o novo coronavírus não tem sintoma nenhum. Os pesquisadores estimam que a porcentagem de assintomáticos esteja entre 49% e 77%.
MAIS GRAVE
Sinal que pode representar o agravamento do quadro de infecção pelo novo coronavírus, a falta de ar ou dificuldade para respirar foi relatada no Estado por um quarto daqueles que testaram positivo para a doença (482 pessoas).
No entanto, entre aqueles que precisaram de internação hospitalar, quase 60% tinham esse sintoma.
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