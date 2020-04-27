Desfile do 23 de Maio no ES não deve ser realizado neste ano, prevê governador

Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em 2016 Crédito: Marcos Fernandez

“Eu e o prefeito Max Filho já conversamos um pouco, não tomamos uma decisão definitiva, mas o mais provável é que não seja realizada”, adianta o governador.

A posição de Casagrande é semelhante à do prefeito: “O governador está estudando para esta semana se as aulas voltam ou não. Também acredito que até o mês que vem não será possível juntar pessoas em aglomeração, consequentemente dificilmente teria condições de realizarmos o desfile. Mas sigo aguardando o governador pois essa é uma data de todos os capixabas”.

O ponto alto da festa do 23 de Maio é o desfile militar e civil, este com destaque para as escolas da rede municipal de ensino. O problema é que as escolas estão com suas atividades paralisadas por causa da pandemia. Além disso, conforme previsão das autoridades sanitárias, em maio deverá acontecer o auge da incidência da Covid-19 no Espírito Santo , por isso é o mês menos recomendado para aglomerações.

Será a segunda vez, em sete anos, que a festa não será celebrada. Em 2013, primeiro ano de gestão de Rodney Miranda na PMVV, uma forte chuva obrigou os organizadores a cancelar o desfile cívico-militar que seria realizado, pela primeira vez, na orla de Itaparica.