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Leonel Ximenes

Desfile do 23 de Maio no ES não deve ser realizado neste ano, prevê governador

Com escolas fechadas e previsão da pandemia da Covid-19 no auge no mês que vem, festa cívica deverá ser cancelada para que se evitem aglomerações

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:34

Públicado em 

27 abr 2020 às 16:34
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em 2016
Desfile escolar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense em 2016 Crédito: Marcos Fernandez
A tradicional festa do 23 de Maio, dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, não deve ser realizada neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. O governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), dizem que ainda não tomaram uma decisão final, mas ambos admitem que a comemoração cívica, que seria realizada daqui a 26 dias, deverá ser cancelada.
“Eu e o prefeito Max Filho já conversamos um pouco, não tomamos uma decisão definitiva, mas o mais provável é que não seja realizada”, adianta o governador.
A posição de Casagrande é semelhante à do prefeito: “O governador está estudando para esta semana se as aulas voltam ou não. Também acredito que até o mês que vem não será possível juntar pessoas em aglomeração, consequentemente dificilmente teria condições de realizarmos o desfile. Mas sigo aguardando o governador pois essa é uma data de todos os capixabas”.
O ponto alto da festa do 23 de Maio é o desfile militar e civil, este com destaque para as escolas da rede municipal de ensino. O problema é que as escolas estão com suas atividades paralisadas por causa da pandemia. Além disso, conforme previsão das autoridades sanitárias, em maio deverá acontecer o auge da incidência da Covid-19 no Espírito Santo, por isso é o mês menos recomendado para aglomerações.
Será a segunda vez, em sete anos, que a festa não será celebrada. Em 2013, primeiro ano de gestão de Rodney Miranda na PMVV, uma forte chuva obrigou os organizadores a cancelar o desfile cívico-militar que seria realizado, pela primeira vez, na orla de Itaparica.

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E no ano passado, também por causa da chuva, o prefeito Max Filho decretou situação de emergência no município e cancelou os shows musicais programados para os festejos do aniversário dos 484 anos da cidade. O desfile, entretanto, foi mantido.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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