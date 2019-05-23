Moradores de Vila Velha protestam durante festejos da Colonização

Moradores vestiram sacos pretos durante o protesto Crédito: Eduardo Dias

O protesto de moradores da Grande Cobilândia contra os recorrentes alagamentos na região marcou os festejos nesta quinta-feira (23), em Vila Velha, do dia Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e do aniversário de 484 anos da cidade.

Com várias faixas e gritos contra o governo municipal, o grupo com aproximadamente 30 pessoas cobrou ações de melhorias para a região. O prefeito Max Filho foi vaiado pelos manifestantes durante o discurso de abertura da cerimônia. Um outro grupo, só que de apoiadores do prefeito, posicionado bem próximo ao protesto até tentou abafar as vaias com palavras de apoio ao prefeito.

Em uma das faixas estendidas durante o protesto, os moradores da Grande Cobilândia afirmavam que estavam cansados de promessas e cobravam soluções. O empresário e morador do bairro Alvorada, que também sofre com os alagamentos, Fabrício Tracvel, disse que a ideia do protesto foi chamar a atenção dos governos para o problema.

“A importância é mostrar para o Governo do Estado a real situação de Vila Velha, especialmente a região de Cobilândia. Viemos reivindicar mais uma vez as obras, que são importantes para a região. As pessoas perderam de 60 a 70% dos seus bens. Estamos reivindicando que o Governo do Estado olhe e analise profundamente a necessidade de liberar essa obra para Vila Velha”, declarou.

Durante o seu pronunciamento, o prefeito Max Filho voltou a destacar que a prefeitura e o governo do estado farão as obras de macrodrenagem na região de Cobilândia, para minimizar o impacto das chuvas na região.

O governador Renato Casagrande participou apenas dos minutos iniciais da cerimônia e foi embora, porque tinha viagem marcada para Brasília, onde participa nesta quinta-feira (23) de uma reunião com governadores de outros estados. A vice-governadora Jaqueline Moraes foi quem discursou no palco principal e também afirmou que o governo estadual investirá em melhorias para a Grande Cobilândia. Em seu discurso, a vice-governadora também falou das políticas públicas para diminuir os casos de violência contra as mulheres no Estado, uma de suas principais bandeiras desde a eleição.

ANÚNCIO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Durante o discurso, o prefeito Max Filho também detalhou recursos para obras de drenagem e pavimentação. Segundo ele, a cidade recebeu cerca de R$ 29 milhões do Governo do Estado para a realização de obras de drenagem e pavimentação de ruas em bairros da região 5 de Vila Velha, na Grande Terra Vermelha. Nesse primeiro momento, as obras irão acontecer em algumas ruas desses bairros. A previsão é para que as obras tenham início no segundo semestre deste ano.

De acordo com o prefeito, essa é a primeira fase do projeto. A segunda fase será realizada com recursos de um empréstimo que a prefeitura obteve com uma instituição financeira internacional. Esse empréstimo será de 27 milhões de dólares (cerca de R$ 124 milhões). No bairro Barramares, por exemplo, existe a previsão para pavimentação de 50 km de vias.

DESFILE ANIMA PÚBLICO

O dia 23 de maio é marcado pela comemoração anual da Colonização do Solo Espírito-Santense. A celebração contou com o tradicional desfile-cívico militar, na Avenida Champagnat, com a presença de tropas da Marinha, Exército, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e de diversas escolas municipais da cidade. Também foi realizada uma apresentação com quatro helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A passagem da Guarda Municipal de Vila Velha foi um dos momentos mais aplaudidos pelo público.