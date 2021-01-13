Ifes tem ultrafreezers à disposição de vacinas e dialoga com governo do ES

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha tem ultrafreezer capaz de conservar vacinas Crédito: Divulgação

Os ultracongeladores, muito comuns em laboratórios e instituições de pesquisas, podem ser úteis à campanha de vacinação. O imunizante da Pfizer desenvolvido em parceria com a BioNTech, por exemplo, exige esse tipo de cuidado, já que precisa ser armazenado em temperatura inferior a -70 ºC. A vacina Pfizer/BionTech ainda não teve o pedido de uso emergencial submetido à Anvisa.

Piúma e Segundo o Ifes, os equipamentos estão localizados em Aracruz Vila Velha . O uso durante a campanha de vacinação poderá ser feito preservando as pesquisas já em andamento nos laboratórios do Instituto.

Ainda de acordo com o Ifes, alguns freezers e geladeiras comuns, contando também com a infraestrutura física, poderão ser usados para colaborar com a campanha de vacinação.

Assim como o Instituto, a Ufes diz que pode colaborar com a logística de imunização contra a Covid-19 coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Porém, não foi acionada até o momento.

Ufes também se coloca disponível para ajudar em vacinação Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

A Ufes, por meio da assessoria de comunicação, lembrou que já "participou ativamente" de outras campanhas de vacinação, como contra a febre-amarela e o sarampo. Não foi detalhado se a universidade possui ultrafreezers para o armazenamento de vacinas.