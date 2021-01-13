Coronavírus: ES registra 5.419 mortes e passa de 269 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

Correção A reportagem foi publicada com o título errado. O número de 269 mil são referentes aos casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo e não de mortos como estava anteriomente. A matéria foi atualizada.

O Espírito Santo registrou mais 35 mortes e 1.772 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) na tarde desta quarta-feira (13). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.419 mortes provocadas pela doença e 269.223 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 36.058 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (33.417), Vitória (30.769) e Cariacica (22.235). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.549 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.965.