Leitos de UTI para tratamento do coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES

Your browser does not support the audio element. Sesa volta a suspender procedimentos médicos que precisam de internação no ES

O aumento de casos de Covid-19 e de mortes provocadas pela doença e a alta taxa de ocupação de UTIs levaram a secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a voltar a suspender os procedimentos médicos eletivos, como cirurgias, que precisam de internação em hospitais públicos do Espírito Santo. A suspensão começa a valer a partir desta quarta-feira (13), segundo portaria assinada pelo titular da pasta, o secretário Nésio Fernandes.

A medida vale para os hospitais próprios do Estado e para aqueles contratualizados da rede pública sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde. Os procedimentos eletivos, que são aqueles que não necessitam de urgência, também foram suspensos por mais de quatro meses na primeira fase de expansão da pandemia, mas foram retomados em agosto, quando o Estado vivia um período de queda na taxa de transmissão do coronavírus e no número de internações.

Atualmente, a ocupação de UTIs tem se mantido acima dos 75% há semanas, mesmo com a ampliação de leitos que foi executada pela Sesa. O Estado tem mais de 500 pacientes internados em estado grave por causa da doença. O Espírito Santo já soma 5.384 mortes por coronavírus e mais de 267 mil contaminados

Para justificar a suspensão, a Sesa cita na portaria a segunda fase de expansão do coronavírus, com crescimento de casos, óbitos e internações no Estado, e a "obrigação da garantia do acesso do paciente de urgência e emergência, seja atingido pela Covid-19 ou por outras condições coexistentes". A suspensão se aplica a procedimentos eletivos resultantes de demanda ambulatorial.