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Coronavac

"Essa de 50% é uma boa vacina ou não?", provoca Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro comentou taxa de eficácia geral da vacina contra o novo coronavírus, de 50,38%, anunciada pelo Instituto Butantan
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 12:06

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 12:06

Jair Bolsonaro durante videoconferência
Jair Bolsonaro questionou a  eficácia da Coronavac  Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (13) a apoiadores estar há quatro meses "apanhando por causa da vacina" e disse, sobre o anúncio desta terça (12) do Instituto Butantan sobre a eficácia da Coronavac, que agora "estão vendo a verdade". "Essa de 50% é uma boa vacina ou não? O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Eu estou há quatro meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Eu não sou irresponsável, não estou a fim de agradar quem quer que seja", afirmou o presidente a apoiadores nesta manhã.
Na terça (12), o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista de João Doria (PSDB) e que desenvolve a Coronavac em parceria com a chinesa Sinovac, anunciou que a taxa de eficácia geral da vacina contra o novo coronavírus é de 50,38%. Na semana passada, o instituto já havia anunciado que a eficácia para sintomas leves é de 78% e para graves, de 100%.
No próximo domingo (17), está previsto que conselho da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) delibere sobre o uso emergencial da Coronavac e também sobre o imunizante da Oxford/AstraZeneca, que será distribuído no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Em resposta a um apoiador que disse ser da Fiocruz "a vacina certa", Bolsonaro respondeu que será a certa "a vacina que passar pela Anvisa, seja ela qual for". "Já temos um crédito de R$ 20 bilhões para comprar isso daí", completou.

Correção

13/01/2021 - 12:39
O texto enviado pela agência atribuía equivocadamente a eficácia de 50,38% da vacina para sintomas leves  da Covid-19. Mas esse percentual se refere à eficácia geral da vacina. A informação foi corrigida. 

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