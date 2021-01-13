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Coronavírus

Se países relaxarem, 2021 pode ser pior que 2020 na pandemia, avalia Opas

A entidade também  e chamou atenção da população para as novas cepas da doença em circulação, consideradas mais contagiosas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 15:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:02

Seringas serão necessárias para cumprir o plano de vacinação contra a Covid-19
Seringas serão necessárias para cumprir o plano de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne alertou nesta quarta-feira (13), durante entrevista coletiva, para que os países da região não relaxem diante da Covid-19. Segundo ela, caso a população baixe a guarda, o ano atual pode ser pior na pandemia do que o de 2020.
Etienne enfatizou a necessidade de se manter medidas de saúde pública, como o uso de máscaras, a higiene das mãos e o distanciamento físico, a fim de controlar os contágios pela doença.
O comando da Opas informou que a Iniciativa Covax já tem comprometidas para este ano 2 bilhões de doses da vacina contra a covid-19 para entrega aos países das Américas, mas disse que a maioria delas deve chegar apenas durante o segundo semestre deste ano.
A entidade também lembrou que há novas cepas da doença em circulação, consideradas mais contagiosas. Etienne disse que a nova variante da Covid-19 detectada inicialmente no Reino Unido já foi localizada em seis países das Américas.

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