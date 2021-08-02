Nos últimos sábado (31) e domingo (1º) foram registradas 4 mortes causadas pelo novo coronavírus. Foi o segundo menor número de óbitos em um final de semana desde o início da pandemia de Covid-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março do ano passado.
O menor volume de vidas interrompidas em um final de semana ocorreu em abril do ano passado, nos dias 4 e 5, quando foi registrada uma morte. Era início da pandemia e até aquele momento o Espírito Santo totalizava 6 óbitos. Situação que mudou nos finais de semanas seguintes, quando as perdas para a doença foram aumentando
Nem mesmo no intervalo entre os picos da pandemia foi registrado um total de óbitos mais baixo. O volume de morte se manteve, nos finais de semana, superiores a 9.
O topo do ranking dos óbitos em um final de semana ocorreu em abril deste ano, nos dias 17 e 18, com 86. Foi o maior número desde o início da pandemia. No ano passado, a maior quantidade de óbitos em um final de semana ocorreu nos dias 20 e 21 de junho, com 61 registros.
NÚMEROS MUDAM DURANTE A SEMANA
Em geral, nos finais de semana há queda nas estatísticas de mortes e também nos casos de contágio, devido à redução no fluxo de testes de Covid-19. Na última sexta-feira (30) foram registradas 9 mortes pela Covid-19. Nesta segunda-feira (2) foram informados pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 20 óbitos.
O Espírito Santo alcançou a marca de 11.912 mortes e 543.698 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados, além dos 20 óbitos, 421 infecções, segundo informações da Sesa.
ES registra o segundo final de semana com menos mortes na pandemia
Todos os dados usados nas comparações desta matéria de A Gazeta têm como base as atualizações do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), divulgadas diariamente. Os dados são contabilizados no dia, mas não necessariamente são de casos ou mortes ocorridos no dia da divulgação.
MELHORA NOS INDICADORES
A melhora nos indicadores da pandemia vem sendo registrada há três meses consecutivos. Em julho a redução no número de mortes foi de 39,7% em relação ao mês de junho.
As confirmações de casos da doença também apresentaram queda significativa em julho. Foram exatos 24.751 casos, cerca de 11 mil a menos que no mês passado – o que equivale a uma redução de 30,9%. Essa é a quarta melhora consecutiva desse índice no Estado.
Os dados refletem, principalmente, o avanço da vacinação contra a Covid-19, o que também pode ser percebido no mapa de risco do Espírito Santo, que traz mais de 70 cidades na cor verde, que representa o mais baixo nível de alerta. Assim como o número de pacientes internados pela doença na rede pública estadual, que tem ficado abaixo de 600 nos últimos nove dias.
Com a colaboração de Larissa Avilez.