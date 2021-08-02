Teste para detectar a presença do coronavírus Crédito: Freepik

O menor volume de vidas interrompidas em um final de semana ocorreu em abril do ano passado, nos dias 4 e 5, quando foi registrada uma morte. Era início da pandemia e até aquele momento o Espírito Santo totalizava 6 óbitos. Situação que mudou nos finais de semanas seguintes, quando as perdas para a doença foram aumentando

Nem mesmo no intervalo entre os picos da pandemia foi registrado um total de óbitos mais baixo. O volume de morte se manteve, nos finais de semana, superiores a 9.

O topo do ranking dos óbitos em um final de semana ocorreu em abril deste ano, nos dias 17 e 18, com 86. Foi o maior número desde o início da pandemia. No ano passado, a maior quantidade de óbitos em um final de semana ocorreu nos dias 20 e 21 de junho, com 61 registros.

NÚMEROS MUDAM DURANTE A SEMANA

Em geral, nos finais de semana há queda nas estatísticas de mortes e também nos casos de contágio, devido à redução no fluxo de testes de Covid-19. Na última sexta-feira (30) foram registradas 9 mortes pela Covid-19. Nesta segunda-feira (2) foram informados pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , 20 óbitos.

O Espírito Santo alcançou a marca de 11.912 mortes e 543.698 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados, além dos 20 óbitos, 421 infecções, segundo informações da Sesa.

Your browser does not support the audio element. ES registra o segundo final de semana com menos mortes na pandemia

A Gazeta têm como base as Todos os dados usados nas comparações desta matéria detêm como base as atualizações do Painel Covid-19 , da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), divulgadas diariamente. Os dados são contabilizados no dia, mas não necessariamente são de casos ou mortes ocorridos no dia da divulgação.

MELHORA NOS INDICADORES

As confirmações de casos da doença também apresentaram queda significativa em julho. Foram exatos 24.751 casos, cerca de 11 mil a menos que no mês passado – o que equivale a uma redução de 30,9%. Essa é a quarta melhora consecutiva desse índice no Estado.

Os dados refletem, principalmente, o avanço da vacinação contra a Covid-19 , o que também pode ser percebido no mapa de risco do Espírito Santo, que traz mais de 70 cidades na cor verde, que representa o mais baixo nível de alerta. Assim como o número de pacientes internados pela doença na rede pública estadual, que tem ficado abaixo de 600 nos últimos nove dias.