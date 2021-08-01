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Pandemia

Covid-19: três novos óbitos são registrados nas últimas 24h no ES

Entre os municípios capixabas, Serra é o que apresenta maior número de infectados: 68.657. Na sequência aparecem Vila Velha (67.494), Vitória (57.460) e Cariacica (41.708)

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:05
Sobreviventes da Covid têm enchido os consultórios médicos com sintomas variados
Covid-19: três novos óbitos são registrados nas últimas 24h no ES Crédito: Teddy Rawpixel/ Freepik
Espírito Santo alcançou a marca de 11.892 vidas interrompidas e 543.277 pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados três óbitos e 271 infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria  de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (01).
Entre os municípios capixabas, Serra é o que apresenta maior número de pessoas infectadas: 68.657. Na sequência aparecem Vila Velha (67.494), Vitória (57.460) e Cariacica (41.708). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 27.355 casos.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.009 pessoas infectadas desde o início da crise sanitária. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.334 contaminações. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.036 casos da doença.
Até o final da tarde deste domingo (01), mais de 1,8 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 520.863, com um acréscimo de 263 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.987.222 no Estado. Desses, 754.603 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 100.504 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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