Covid-19: três novos óbitos são registrados nas últimas 24h no ES Crédito: Teddy Rawpixel/ Freepik

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.009 pessoas infectadas desde o início da crise sanitária. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.334 contaminações. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.036 casos da doença.

Até o final da tarde deste domingo (01), mais de 1,8 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 520.863, com um acréscimo de 263 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

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