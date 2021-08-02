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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.912 mortes e registra mais de 543 mil casos

Estado contabilizou 20 óbitos e 421 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta segunda-feira (2)

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:21

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:21
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo alcançou a marca de 11.912 mortes e 543.698 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 20 óbitos e 421 infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (2).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.713. Na sequência aparece Vila Velha (67.561), seguida por Vitória (57.483) e Cariacica (41.695). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.399), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.013 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.346 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.041 infectados pela doença.
Até o final da tarde desta segunda-feira (2), mais de 1,81 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 521.653, com um acréscimo de 790 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.999.795 no Estado. Desses, 763.666 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 100.713 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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