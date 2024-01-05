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Explosão trágica

Em 2022, outro desabamento após vazamento de gás matou 3 em Vila Velha

Caso de imóvel que desabou nesta sexta-feira (05) se assemelha a incidente ocorrido há dois anos, quando uma família inteira ficou soterrada sob os escombros
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 jan 2024 às 16:18

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 16:18

desabamento de uma casa na manhã desta sexta-feira (05), em Vila Velha, se assemelha a uma tragédia ocorrida em 2022, quando três pessoas da mesma família morreram também no município. Há dois anos, assim como no incidente em Barramares, houve uma explosão e um prédio de três andares veio abaixo, no bairro Cristóvão Colombo. Ambos os casos ocorreram pelo mesmo motivo: um vazamento de gás seguido de explosão.
As vítimas foram identificadas como Eduardo Cardoso, de 68 anos; Camila Morassuti Cardoso, 33 anos; e Sabrina Morassuti Lima, 15 anos. A única sobrevivente, Larissa Morassuti, 37 anos, chegou a conversar com a TV Gazeta sobre as dificuldades que vinha passando meses após a explosão, ocorrido no dia 21 de abril, por volta das 7h15.
Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha
Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Na época, a primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente. Às 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local.
Já por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina, filha de Camila. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu. Durante a madrugada, o corpo do avô dela foi encontrado. Todo o trabalho de resgate das vítimas durou quase 24 horas.

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Menor gravidade

Apesar da similaridade, não foram registradas mortes nesta sexta (05). Das quatro pessoas que estavam no imóvel, uma ficou em estado mais grave. Miriam, de 42 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, ficou com 90% do corpo queimado e foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dela. 
Os feridos:
  • Glauber Ramos, pai, de 43 anos
  • Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos
  • Bianca, filha, de 9 anos
  • Alice, filha, de 2 anos
Uma residência desabou no bairro Barramares, em Vila Velha, onde morava uma família com quatro pessoas, na manhã desta sexta-feira (5). Conforme apurado pela reportagem no local, o principal motivo teria sido um vazamento de gás. Imagens de drone feitas horas após o acidente mostram a destruição (veja abaixo). As partes de concreto quebradas se misturavam aos pedaços de madeiras e vidros, além de um carro que estava estacionado na residência.
A rua ficou interditada após a explosão. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a EDP estiveram no local para atendimento da ocorrência.

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