Em 2022, outro desabamento após vazamento de gás matou 3 em Vila Velha

Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Na época, a primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente. Às 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local.

Já por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina, filha de Camila. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu. Durante a madrugada, o corpo do avô dela foi encontrado. Todo o trabalho de resgate das vítimas durou quase 24 horas.

Menor gravidade

Apesar da similaridade, não foram registradas mortes nesta sexta (05). Das quatro pessoas que estavam no imóvel, uma ficou em estado mais grave. Miriam, de 42 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, ficou com 90% do corpo queimado e foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

Os feridos:

Glauber Ramos, pai, de 43 anos

Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos

Bianca, filha, de 9 anos

Alice, filha, de 2 anos

Uma residência desabou no bairro Barramares, em Vila Velha, onde morava uma família com quatro pessoas, na manhã desta sexta-feira (5). Conforme apurado pela reportagem no local, o principal motivo teria sido um vazamento de gás. Imagens de drone feitas horas após o acidente mostram a destruição (veja abaixo). As partes de concreto quebradas se misturavam aos pedaços de madeiras e vidros, além de um carro que estava estacionado na residência.