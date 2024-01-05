Em 2022, outro desabamento após vazamento de gás matou 3 em Vila Velha

O desabamento de uma casa na manhã desta sexta-feira (05), em Vila Velha, se assemelha a uma tragédia ocorrida em 2022, quando três pessoas da mesma família morreram também no município. Há dois anos, assim como no incidente em Barramares, houve uma explosão e um prédio de três andares veio abaixo, no bairro Cristóvão Colombo. Ambos os casos ocorreram pelo mesmo motivo: um vazamento de gás seguido de explosão.
As vítimas foram identificadas como Eduardo Cardoso, de 68 anos; Camila Morassuti Cardoso, 33 anos; e Sabrina Morassuti Lima, 15 anos. A única sobrevivente, Larissa Morassuti, 37 anos, chegou a conversar com a TV Gazeta sobre as dificuldades que vinha passando meses após a explosão, ocorrido no dia 21 de abril, por volta das 7h15.
Na época, a primeira a ser retirada dos escombros foi a doceira Larissa, por volta das 12h15. Ela morava no segundo andar do imóvel e foi resgatada com vida e consciente. Às 14 horas, Camila Morassuti Cardoso — irmã de Larissa, foi encontrada e retirada dos destroços, mas teve a morte confirmada no local.
Já por volta das 15h45, os bombeiros confirmaram que localizaram a adolescente Sabrina, filha de Camila. Ela chegou a conversar com os militares, mas não resistiu e faleceu. Durante a madrugada, o corpo do avô dela foi encontrado. Todo o trabalho de resgate das vítimas durou quase 24 horas.
Relembre
Menor gravidade
Apesar da similaridade, não foram registradas mortes nesta sexta (05). Das quatro pessoas que estavam no imóvel, uma ficou em estado mais grave. Miriam, de 42 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, ficou com 90% do corpo queimado e foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
Os feridos:
- Glauber Ramos, pai, de 43 anos
- Miriam, esposa do Glauber, de 42 anos
- Bianca, filha, de 9 anos
- Alice, filha, de 2 anos
Uma residência desabou no bairro Barramares, em Vila Velha, onde morava uma família com quatro pessoas, na manhã desta sexta-feira (5). Conforme apurado pela reportagem no local, o principal motivo teria sido um vazamento de gás. Imagens de drone feitas horas após o acidente mostram a destruição (veja abaixo). As partes de concreto quebradas se misturavam aos pedaços de madeiras e vidros, além de um carro que estava estacionado na residência.
A rua ficou interditada após a explosão. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a EDP estiveram no local para atendimento da ocorrência.