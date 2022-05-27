"Soterrada por burocracias", diz sobrevivente de tragédia em Vila Velha

Larissa recebeu alta hospitalar no dia 27 de abril, quando, após ficar internada na UTI, se recuperou e foi para casa. A doceira perdeu o pai, a irmã e a sobrinha na tragédia.

"Eu sei que hoje meu pai, minha irmã e minha sobrinha descansam no paraíso. E eu fiquei, parece como forma de castigo. Estou sem casa, sem pai, sem irmã, estou sendo soterrada de burocracias, não aguento mais" Larissa Morassuti - Doceira, sobrevivente do desabamento

A doceira relata lembrar de tudo que aconteceu naquele dia 21 de abril. Ela diz que Deus tem confortado ao lembrar do que foi o desabamento, mas que o pós "tem sido terrível".

Doceira Larissa Morassuti, sobrevivente de desabamento em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Larissa também afirma que o retorno à profissão não será rápido, não por falta de vontade, mas por "força maior".

"Não esperem que será um recomeço rápido o meu retorno para a confeitaria. Não porque eu não queira, eu dependo disso para sobreviver. Mas é por força maior. Todo dia é um problema diferente para ser resolvido" Larissa Morassuti - Doceira, sobrevivente do desabamento

Larissa Morassuti faz questão de agradecer aos que ajudaram com doações no período após a tragédia. "Sem a vaquinha das pessoas que me ajudaram, eu teria passado muita necessidade", relata.

PRAZO DE INVESTIGAÇÃO PRORROGADO

À ocasião da tragédia, os militares trabalhavam com três hipóteses para o desabamento , mas, durante os trabalhos de perícia, duas já foram descartadas: a que estaria relacionada ao uso de materiais de soldagem no imóvel e a de vazamento de Gás Veicular Natural (GNV) de um carro que estava na garagem do prédio. Agora, a corporação trabalha apenas com a hipótese de vazamento de gás de cozinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há uma espécie de força-tarefa para tentar identificar as circunstâncias que geraram a explosão que antecedeu o desabamento. Ao todo, a equipe é formada por nove profissionais: sete peritos e dois inspetores — todos dedicados exclusivamente a este caso.

TRÊS MORTES NO DESABAMENTO: RELEMBRE A TRAGÉDIA

Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas eles morreram ainda no local. As vítimas são:

Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);

Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);

Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).