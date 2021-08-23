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Julgamento

Caso Milena: "Espero que a justiça seja feita", diz chefe do MPES

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Luciana Gomes Ferreira de Andrade, acompanha o primeiro dia de julgamento dos acusados pelo assassinato de Milena Gottardi

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 10:45

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 ago 2021 às 10:45
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Luciana Andrade
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Luciana Andrade Crédito: Divulgação/MPES
A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Luciana Gomes Ferreira de Andrade, compareceu ao Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (23) para acompanhar o primeiro dia do julgamento dos acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi.

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"Por conta da agenda institucional não posso acompanhar todos os dias, mas não podia deixar de estar aqui hoje, acompanhando os colegas, apoiando o trabalho do Ministério Público. É um trabalho árduo, de muito tempo de estudo, de muita responsabilidade. A gente busca a verdade", disse.
"Vim hoje de verde, na esperança de que a justiça seja feita. Todas as vidas importam, mas a vida de Milena é simbólica"
Luciana Gomes Ferreira de Andrade - Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
A chefe do MPES explicou que o caso Milena Gottardi representa ainda essa cultura de machismo presente na sociedade.

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"Essa cultura de machismo que não aceita uma ruptura, um fim de relacionamento. Estraga-se uma vida inteira, de uma mulher que era uma profissional talentosa, importante no que fazia, cuidava de tantas crianças (com câncer). Pra família dela também, era uma mãe — das filhas de um dos réus, das netas de outro réu! Simboliza uma cultura que a gente precisa romper, que a gente precisa falar dela, para mudar comportamentos. Para que as pessoas sejam livres, que se respeitem e que vivam em harmonia na sociedade".
Luciana Andrade disse ainda que a expectativa para os próximos dias é de muitas reflexões importantes para a sociedade e de punição para os culpados.
"Hoje a gente tem uma expectativa de muitos dias de plenário, de muitas reflexões para a sociedade. A imprensa tem um papel fundamental nisso, de estimular essa mudança de cultura que é difícil, está introjetada na gente há muito tempo"
"Desejo realmente que eles sejam punidos, que sejam encarcerados sim, porque é a penalidade que nossa lei e nossa constituição impõem, e que sirvam de exemplo para outros homens e para outras mulheres que se enveredem pelo caminho do crime. Porque a gente não admite mais, não é mais possível isso"
Luciana Gomes Ferreira de Andrade - Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

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