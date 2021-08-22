Vídeo: executor de Milena Gottardi pede perdão à família da médica

Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi Crédito: Geraldo Neto

"Eu olho para mim e fico pensando como eu tive a coragem de chegar e disparar um tiro numa pessoa. Aquilo foi um momento de fraqueza. Eu peço para a família da Milena me perdoar de verdade." Com essas palavras, Dionathas Alves Vieira revelou que se arrependeu de tudo, desde o planejamento até a execução da médica Milena Gottardi, que tinha 38 anos

O acusado disse, na ocasião, acreditar que deve um pedido de perdão não somente para a família da vítima, mas para toda a sociedade capixaba. “Não tem como eu voltar (no tempo), trazer a vida dela de volta, mas o que eu sinto hoje é muita tristeza e arrependimento no meu coração. Logo no começo eu pensei em me matar, penso até hoje em deixar de ir para o banho de sol, só que, ao mesmo tempo, eu penso no meu filho”, afirmou Dionathas, que carrega o nome do menino tatuado no braço.

ADVOGADO DE DEFESA: “DIONATHAS QUER ESCLARECER OS FATOS”

O advogado Leonardo da Rocha Souza, que faz a defesa de Dionathas, réu confesso, quer prestar os esclarecimentos. “Espero que ele tenha tranquilidade para esclarecer todos os fatos”, pontuou Rocha.

O advogado ressaltou que o cliente tem consciência de que não pode trazer de volta a vida da vítima. “Mas pode não só assumir a sua responsabilidade, mas ter participação decisiva e determinante no esclarecimento e na condenação dos demais envolvidos no crime. E é o que vai fazer”, afirmou.

A expectativa do advogado é de que Dionathas tenha um julgamento justo. “Nem mais nem menos daquilo que a lei prevê”, destacou.

"Quero garantir a integridade física e moral do Dionathas. Em outra audiência, em 2018, ele sofreu intimidações para mudar seu depoimento. Isso consta em ata no processo. Queremos garantir a sua segurança. Ele não pode vir na mesma viatura com os demais réus que ele acusa" Leonardo da Rocha Souza - Advogado de Dionathas

CRIME E JULGAMENTO

Seis pessoas foram apontadas como responsáveis pelo assassinato da médica, entre elas o ex-marido de Milena, Hilário Frasson, hoje ex-policial civil. Todos vão ser julgados na próxima segunda-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória, a partir das 9 horas. Confira o histórico de cada acusado:

A EXPECTATIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

O advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação, representando a família da vítima, assinalou não haver dúvidas sobre a participação dos seis réus no crime: “Pelas provas produzidas durante toda a persecução penal, não há dúvidas de que os seis réus são, de fato, os responsáveis pelo feminicídio que vitimou a médica Milena Gottardi”.

Ele observou ainda que a condenação deve trazer um pouco de alento para família de Milena: “Servirá como medida pedagógica para desestimular outros crimes contra mulher, além de fazer justiça no caso concreto”.

Em relação ao julgamento, disse estar confiante na atuação dos jurados. “O Tribunal Popular do Júri de Vitória, por seus sete jurados, condenará todos, mesmo com todas as tentativas dos réus em levar esse julgamento para outra comarca”, disse, lembrando que a defesa dos réus tentou transferir o julgamento para outras comarcas do estado.

MPES: “PROVA ROBUSTA E COERENTE PARA CONDENAÇÃO”

A expectativa do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) é de que será feita Justiça no júri popular dos seis acusados pelo assassinato da médica. “A sociedade de Vitória foi muito afetada com a morte de uma pessoa tão boa. Neste julgamento, vai ser demonstrada a concretização do mal que foi praticado”, assinalou o promotor de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, um dos três que acompanham o caso.

Ele recordou que Milena era pediatra oncologista e que, com ela, morreu a esperança de várias famílias de crianças com câncer por ela tratadas. “É um impacto para além da família da vítima. A maldade que consta nos autos é de desacreditar qualquer pessoa, pelo menosprezo com a vida humana. A prova contra os réus está robusta e coerente para uma condenação e o MPES está confiante”, destacou.

DEFESA DOS OUTROS RÉUS

O advogado Leonardo Gagno, que realiza a defesa de Hilário Frasson, avaliou que, apesar das graves acusações e da complexidade do processo, está confiante que a Justiça será realizada: “Durante o júri, a defesa terá a oportunidade de apresentar provas importantes, aclarar os fatos e demonstrar que a imagem do Hilário foi distorcida pela acusação".

Leonardo da Rocha de Souza, que também faz a defesa de Bruno Broeto, informou que a expectativa é de absolvição. “Será o nosso grande desafio. Bruno está muito angustiado e espero provar a sua inocência. Que a Justiça seja feita em relação a ele”, afirmou.

Alexandre Lyra Trancoso, que atua na defesa de Valcir, alegou que ele não participou do crime. “Queremos reverter a situação. Entendemos que ele não atuou como intermediário do crime”, assinalou.