Milena Gottardi: Começa hoje julgamento dos 6 acusados por morte de médica

Cenas do crime de Milena Gottardi Crédito: Acervo pessoal/Arte Geraldo Neto

A partir das 9 horas desta segunda-feira (23), começam a ser julgadas as seis pessoas apontadas como as responsáveis pelo assassinato da médica Milena Gottardi . Dentre elas está o ex-marido da vítima e ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson. O crime aconteceu em 14 de setembro de 2017, quando a médica encerrava um plantão. A previsão inicial do Tribunal de Justiça é de que o julgamento prossiga até a próxima sexta-feira (27). Confira abaixo como seria a participação de cada um dos acusados:

ENTERRO E INVESTIGAÇÕES

Milena foi socorrida em estado gravíssimo e, após passar quase um dia internada, a médica teve a morte cerebral confirmada às 16h50 de 15 de setembro. As investigações da Polícia Civil descartaram, já nos primeiros dias, o que aparentava ser um assalto seguido de morte da médica (latrocínio). Naquele momento as suspeitas já eram de um homicídio, com participação de familiares.

Ao liberar o corpo de Milena no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, Hilário teve a arma e o celular apreendidos pela polícia. Ele não foi ao velório e enterro, que aconteceram em Fundão, onde Milena nasceu. Emocionados, parentes e amigos se despediram e prestaram homenagens à médica.

Velório e enterro da médica Milena Gottardi Tonini Frasson, 38 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

AS PRISÕES DOS ACUSADOS

Os dois primeiros suspeitos foram presos, no dia 16 de setembro de 2017: Dionathas Alves Vieira, que confessa ter atirado contra a médica para receber R$ 2 mil; e Bruno Rodrigues Broeto, acusado de roubar a moto usada no crime. O veículo foi apreendido em um sítio, onde foram queimadas as roupas do executor

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Às 5h de 21 de setembro de 2017, o sogro de Milena, Esperidião Carlos Frasson, é preso , suspeito de ser o mandante do crime. Também foi detido o lavrador Valcir da Silva Dias, suspeito de ser o intermediário. Na tarde daquela mesma data, o ex-marido Hilário Frasson, é preso. Dias antes, quando fez a liberação do corpo de Milena, Hilário teve a arma e o celular apreendidos pela polícia.

O último a ser preso foi Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho, em 25 de setembro de 2017, apontado como intermediário. Ele tinha fugido para o interior de Aimorés, em Minas Gerais. Dias depois foi feita a reconstituição do crime. Veja vídeo

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JUSTIÇA ACEITA A DENÚNCIA CONTRA SEIS ACUSADOS

Em 18 de outubro de 2017, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou os seis detidos pelo crime. Dentre eles estavam dois familiares: o ex-marido e o sogro da vítima. Nas provas levantadas pelas investigações havia um vídeo com os últimos momentos da médica:

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No dia 27 de outubro de 2017, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresentou denúncia contra os acusados, aceita pela Justiça estadual em 1º de novembro de 2017.

Seis pessoas vão sentar no banco dos réus a partir das 9 horas desta segunda-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória. Em decorrência do elevado número de réus, a expectativa é de que o julgamento dure sete dias. O acesso ao público e a realização de fotos e filmagens não serão permitidos.

CARTA DEIXADA POR MÉDICA

Arquivos & Anexos Carta deixada por Milena Gottardi Documento foi encontrado por familiares Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

ÁUDIOS DE DESESPERO E ALÍVIO

Áudios obtidos por familiares revelaram dois momentos da médica assassinada. O primeiro deles é a gravação de uma discussão entre Milena e os pais de Hilário durante a qual ela revela seus temores. “Ele me fez refém dentro de casa”, contou a médica. Confira:

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Em outra gravação, enviada a uma amiga por um aplicativo de mensagens, a médica revela “alívio” e que “estava bem” após a separação de Hilário. Confira:

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FAMÍLIA TEM MEDO E ESPERA POR JUSTIÇA

EXECUTOR PEDE PERDÃO AOS FAMILIARES

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PENAS ALTAS PARA OS RÉUS

O advogado Renan Sales, que atua no processo como assistente de acusação, representando a família da vítima, destaca que não há dúvidas sobre a condenação dos réus. “Por toda a prova produzida durante o processo, não há dúvida de que os seis réus são os responsáveis pelo feminicídio que vitimou a médica Milena Gottardi”, assinala. Confira o vídeo:

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NOVA PROVA ANEXADA AO PROCESSO

No texto do e-mail, Milena Gottardi relata estar “confusa”, “que precisava de um tempo para pensar”, que “foi incentivada por algumas pessoas” a recorrer a uma medida judicial contra ele e que sua “consciência pesou” diante de sua “postura precipitada”. O elogia pelos cuidados com as filhas e conclui a mensagem: “eu ainda te amo”. Veja o documento:

Arquivos & Anexos E-mail de Milena Gottardi para Hilário Documento apresentado pelo advogado do ex-marido Tamanho do arquivo: 170kb Baixar

Leonardo Gagno aponta que há uma sincronia entre as duas provas: a carta que Milena registrou e o e-mail que Hilário recebeu. “Uma sincronia que confirma o ato de arrependimento de Milena”. Veja a explicação do advogado:

MPES: ‘CONCRETIZAÇÃO DO MAL”

DEFESA DOS RÉUS

O advogado Leonardo Gagno, que realiza a defesa de Hilário Frasson, informa que apesar das graves acusações e da complexidade do processo está confiante que a Justiça será realizada. “Durante o júri, a defesa terá a oportunidade de apresentar provas importantes, aclarar os fatos e demonstrar que a imagem do Hilário foi distorcida pela acusação.”

Leonardo da Rocha de Souza, que faz as defesas de Dionathas e Bruno, fez uma última visita aos réus nesta sexta-feira (20) para conversa e orientação.

Rocha relata que, em relação a Bruno, a expectativa será a sua absolvição. “Será o nosso grande desafio. Ele está muito angustiado e espero provar a sua inocência e que a Justiça seja feita em relação a ele”, destacou.

Já Dionathas, réu confesso, quer prestar os esclarecimentos. “Espero que ele tenha tranquilidade para esclarecer todos os fatos”, pontuou Rocha.

Alexandre Lyra Trancoso, que realiza a defesa de Valcir, assinala que ele não participou do crime. “Queremos reverter a situação. Entendemos que ele não atuou como intermediário do crime."