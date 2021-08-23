Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Familiares de Milena Gottardi estendem cartazes em frente ao Fórum

Nesta segunda-feira (23) começa o julgamento dos acusados pelo assassinato da médica, no Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:09

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:09
Caso Milena Gottardi
Os primeiros familiares e amigos da médica Milena Gottardi já estão em frente ao Fórum Criminal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os primeiros familiares e amigos da médica Milena Gottardi chegaram ao Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória por volta das 8h desta segunda-feira (23), para o início do julgamento, com camisas que lembram da pediatra e cartazes cobrando por justiça.

Veja Também

Milena Gottardi: Começa hoje julgamento dos 6 acusados por morte de médica

Infográfico: o papel de cada réu no assassinato de Milena Gottardi

Tranquilo e confiante em um julgamento que condene os acusados, o primo de Milena, o comerciante Marcos Gottardi foi um dos primeiros familiares a chegar ao local do júri.
"A família já tem um tempo esperando esta solução postergada legalmente, mas é o caminho e acredito que desta semana não passe. A gente precisa desta tranquilidade. Minha tia (mãe de Milena) está muito desgastada, toda vez que volta a história toda é mais um desgaste para ela e para nós também. A gente está aguardando e esperando que seja feita de fato Justiça."
Pouco depois das 8h30, a mãe e o irmão de Milena, Zilca e Douglas Gottardi, chegaram e falaram com a imprensa.
A mãe da médica pediu para não ter nenhum contato com os réus. Quando eles forem entrar no salão do júri, ela será avisada, para sair e voltar depois, para não precisar nem olhar para eles.
"É uma semana bem complicada pra gente, para as filhas de Milena também, para cuidar da cabecinha delas. Elas sabem que o julgamento está acontecendo. Mas a gente está confiante que vai dar tudo certo. Vamos sair daqui com a vitória", disse Douglas.

Veja Também

Vídeo: família de Milena Gottardi afirma viver com medo e pede paz

Milena Gottardi: carta deixada por médica revela pedido de socorro

A Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES também marcou presença e estendeu faixas e cartazes com os dizeres "Basta de violência contra a mulher" e "Não ao feminicídio".
Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES estende cartazes
Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES estende cartazes Crédito: Murilo Cuzzuol
Médicas que trabalhavam com Milena também participaram do protesto silencioso, em apoio a ex-colega de trabalho.
O julgamento estava previsto para iniciar às 9h, mas estavam esperando todos chegarem para começar, gerando um atraso. A estimativa é que se estenda até mais tarde.

Caso Milena Gotttardi: amigos e familiares em frente ao fórum

ACUSADOS

O advogado Rodrigo Bandeira de Mello, que participa da defesa de Hilário Frasson, entrou no Fórum por volta das 8h. Foi o primeiro entre os advogados a chegar. Pouco depois, os primeiros acusados chegaram escoltados, em um carro da Secretaria de Justiça.

Veja Também

Milena Gottardi: defesa de Hilário diz que médica enviou e-mail para ex-marido

Vídeo: executor de Milena Gottardi pede perdão à família da médica

Advogado pede escolta separada para executor de Milena ir ao julgamento

Depois que todos os acusados e testemunhas chegaram, o julgamento começou às 10h15.
Chegada dos primeiros acusados
Chegada dos primeiros acusados Crédito: Murilo Cuzzuol
Logo no início, a defesa do réu Espiridião Carlos Frasson apresentou um argumento alegando excesso de acusação e pediu o desmembramento do julgamento. Segundo ele, quando Dionathas Alves Vieira confessou o crime, acusou outros quatro réus: Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho, Hilário Frasson e o Espiridião. 
Esse argumento foi apresentado na tentativa de que os réus fossem julgados em separado, mas o juiz desconsiderou isso e decidiu que vai manter o julgamento coletivo, com todos os acusados sendo julgados em conjunto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Promotores enxergam "concretização do mal" na morte de Milena Gottardi

Vídeo: executor de Milena Gottardi pede perdão à família da médica

Milena Gottardi: carta deixada por médica revela pedido de socorro

Caso Milena: julgamento será fechado e familiares terão entrada limitada

Milena Gottardi: defesa de Hilário diz que médica enviou e-mail para ex-marido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Justiça Milena Gottardi Sejus Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados