Chacina na ilha remete a passado sombrio do ES que não pode voltar

Chacina na Ilha do Américo Crédito: Fernando Madeira

Até o momento, as forças policiais e da Secretaria de Segurança Pública estadual têm demonstrado empenho para elucidar o caso. Teve destaque a atuação da Força Nacional em Cariacica, que conseguiu impedir que um dos jovens que conseguiu escapar do cerco à ilha, mas acabou sequestrado por membros de gangue rival à dos executores da chacina, também acabasse sendo assassinado em retaliação.

A trama que envolve o crime é intrincada, com acerto de contas, possíveis infiltrados e a morte de inocentes. Cabe à investigação seguir as pistas e montar esse quebra-cabeça, para que as vítimas não sofram, também elas, julgamentos precipitados. Inocentes ou não, cada um dos quatro jovens teve uma morte inaceitável em qualquer sociedade civilizada, sob a égide da lei.

Além disso, há sempre o risco de que desapareçam e se tornem foragidos, prolongando a impunidade. É o momento oportuno de fechar o cerco, prender os suspeitos é a prioridade da polícia. A sociedade espera e precisa dessa resposta, para que não se consolide uma sensação de insegurança generalizada.

O que aconteceu nesta segunda-feira (28) é sintomático: gangues do tráfico permanecem agindo sob leis arbitrárias, nas quais a vida humana há muito deixou de ter valor. Resultado de carências estruturais, nas quais a precariedade do acesso a direitos inalienáveis como educação, saúde e qualidade de vida criam os vazios que dão autoridade a criminosos.