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Após sepultamento

População faz protesto em Santo Antônio após chacina em ilha de Vitória

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a movimentação aconteceu em frente ao Cemitério de Santo Antônio, após o sepultamento dos jovens assassinados; PM e Força Tática acompanharam manifestação

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 18:04
Movimentação em Santo Antônio após sepultamento de jovens mortos em chacina em ilha de Vitória
Movimentação em Santo Antônio após sepultamento de jovens mortos em chacina em ilha de Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
Cerca de 200 pessoas realizaram um protesto na tarde desta terça-feira (29) no bairro Santo Antônio, em Vitória. O motivo seria a chacina que aconteceu na última segunda-feira (28) na ilha Dr. Américo de Oliveira, em que quatro jovens foram mortos.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a movimentação aconteceu em frente ao Cemitério de Santo Antônio após o sepultamento dos jovens assassinados. O enterro foi acompanhado por duas viaturas da Guarda e cinco da Polícia Militar.
De acordo com a PM, uma equipe acompanhou a manifestação e disse que o policiamento foi reforçado na região com militares da Força Tática. A PM informou, por volta das 20h55, que o protesto já tinha sido encerrado.

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