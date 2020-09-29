População faz protesto em Santo Antônio após chacina em ilha de Vitória

Cerca de 200 pessoas realizaram um protesto na tarde desta terça-feira (29) no bairro Santo Antônio, em Vitória. O motivo seria a chacina que aconteceu na última segunda-feira (28) na ilha Dr. Américo de Oliveira, em que quatro jovens foram mortos.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a movimentação aconteceu em frente ao Cemitério de Santo Antônio após o sepultamento dos jovens assassinados. O enterro foi acompanhado por duas viaturas da Guarda e cinco da Polícia Militar.
De acordo com a PM, uma equipe acompanhou a manifestação e disse que o policiamento foi reforçado na região com militares da Força Tática. A PM informou, por volta das 20h55, que o protesto já tinha sido encerrado.