Prainha de Santo Antônio ficou vazia após chacina na Ilha Dr Américo de Oliveira Crédito: Kaique Dias

Your browser does not support the audio element. Um dia após chacina, moradores assustados e bairro vazio em Vitória

A reportagem da TV Gazeta esteve no local pela manhã e se deparou com as ruas do bairro praticamente vazias. A Prainha de Santo Antônio, espaço com quadras poliesportivas, áreas para caminhada e outras atividades, que fica na orla de Santo Antônio e bem próximo da ilha onde aconteceu o crime, estava deserta. Poucas pessoas eram vistas no local e só carros passavam pela região.

Ninguém quis gravar entrevista. Mas as poucas pessoas que conversaram com a reportagem demonstraram estar assustadas com o que aconteceu. Uma situação que assusta todo mundo, disse um morador que não quis comentar mais sobre o assunto.

Já um homem que trabalha na região e não quis ser identificado, contou que as vítimas eram conhecidas no bairro. Eles eram meninos conhecidos na região, estavam sempre na pracinha", disse.

O crime aconteceu na Ilha Doutor Américo de Oliveira

CHACINA

Quatro homens foram assassinados na Ilha Doutor Américo de Oliveira, na Baía de Vitória, na região de Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (28).

Um outro rapaz, menor de idade, que também estava na ilha, foi atingido por dois tiros e levado para o Pronto Atendimento de São Pedro e, posteriormente, para o Hospital São Lucas. Momentos antes da execução, o grupo foi filmado no local do crime

Três pessoas foram encontradas mortas na ilha. Outra vítima, Pablo Ricardo Lima, 21 anos, foi socorrida de barco pelo próprio tio, que ouviu o barulho dos disparos e foi ao local. O rapaz chegou a dar entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou morto ao local.

Outras duas vítimas também foram identificadas. Yuri Carlos de Souza, que tinha 23 anos e Wesley Rodrigues de Souza, de 29. Ambos tiveram os nomes confirmados por familiares e pela equipe policial. Segundo o pai de Wesley, ele era marítimo.

O jovem que sobreviveu afirmou que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a motivação dos crimes seria uma guerra de gangues. Dois grupos rivais, um de Cariacica e outro de Vitória, teriam entrado em confronto, o que teria causado as mortes.