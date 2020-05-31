“Não há evidência científica para reabertura de shoppings”, critica especialista

A decisão do governo de flexibilizar o funcionamento dos shoppings, ainda que com restrições de horário de funcionamento e com adoção de medidas de segurança de higiene, veio em hora errada para a epidemiologista. “Isto significa que pode aumentar o número de pessoas que vai se contaminar e morrer. Ainda estamos no início deste aumento do número de mortes que estamos observando nas duas últimas semanas.”

"Neste momento, não há argumento científico que sustente essa abertura dos shoppings, porque nós estamos ainda no momento de aceleração de casos de contaminação"

Ethel Maciel considera que a flexibilização do funcionamento das atividades dos shoppings pode passar um quadro irreal para a população em relação ao coronavírus. “Há uma terceira questão importante que é a mensagem que passa para a sociedade, de que está tudo bem, que a vida está voltando ao normal, que os shoppings estão abertos e podem vir. É uma mensagem que eu acho extremamente perigosa neste momento em que muitas pessoas poderão perder suas vidas”, alerta.