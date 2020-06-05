Governo do ES não pode ser anarcocapitalista no combate ao coronavírus

Abertura de alguns comércios na Avenida Jerônimo Monteiro leva movimento às ruas Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Se faltarem leitos na Região Metropolitana, o governo estadual pretende enviar pacientes para hospitais do interior, uma medida totalmente descabida e desproporcional, mas que não surpreende num Estado onde a saúde é feita sobre rodas. Enviar pacientes para o interior do Estado é arriscado: há as dificuldades na logística de transporte, aumenta-se as chances de contágio dos profissionais durante o deslocamento, pode-se agravar o quadro dos pacientes, isso sem salientar que, num dado momento, podem faltar leitos até no interior, já que o planejamento do governo estadual é bastante falho e questionável.

Aliás, a matriz de risco , em termos práticos, é pura demagogia, peça decorativa, haja vista que em todo o Estado, as medidas de distanciamento social praticamente não existem. Há muito discurso, em contrapartida, faltam ações concretas por parte do governo estadual e também dos prefeitos . O que prevalece, é uma espécie de “vale tudo”, já que além das regras totalmente frouxas, a fiscalização é quase nula.

Como consequência, dia após dia, o Estado tem um dos piores índices de isolamento social do país, têm sido registrados recordes diários no número de óbitos por coronavírus , espera ainda maior por atendimento médico (inclusive com pacientes aguardando por horas dentro de ambulâncias) e é um dos Estados com o maior índice de transmissão em todo o Brasil, superior à média de todo o Sudeste.

Nenhum país que enfrentou a pandemia do coronavírus com seriedade permitiu a reabertura das atividades não essenciais na constância de uma curva epidemiológica ascendente. Onde se autorizou antes do pico da pandemia, as consequências negativas foram maiores.

Apesar de Renato Casagrande ser filiado ao Partido Socialista Brasileiro, a impressão que fica é que o governo estadual tem adotado uma visão anarcocapitalista no combate à pandemia: flexibilização de regras estatais em prol do capitalismo e do individualismo predatórios, isto é, a maior preocupação, mesmo num cenário de óbitos crescentes pelo coronavírus, tem sido o lucro e a propriedade privada.

É até difícil compreender a lógica do governo estadual. O governador e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, mudam de opinião a todo tempo ou adotam ações totalmente contrárias a seus discursos. Ao que tudo indica, o governo estadual liberou atividades não essenciais para agradar a empresários e ao governo federal, que condicionou a liberação de recursos à retirada de ações movidas por Estados e municípios, bem como, à flexibilização do isolamento social (sem sucesso, já que a liberação de recursos foi vetada anteontem por Bolsonaro)