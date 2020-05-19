Contra o isolamento social, Bolsonaro ruma para o isolamento político

Bolsonaro nunca nem tentou disfarçar que é ele quem quer dar a palavra final no país. Dá uma suposta carta branca a ministros, mas emenda que tem poder de veto. Diz-se aberto a negociar com os entes subnacionais, ao mesmo tempo em que apedreja as medidas tomadas por governadores e prefeitos. A se confirmarem as possibilidades aventadas até o momento, a de que Eduardo Pazuello assuma oficialmente o ministério ou de que médicos que contam com o lobby bolsonarista ascendam ao posto, o presidente deve receber exatamente o que vem pedindo.