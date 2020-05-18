O jogo da culpa entre os governos pelos efeitos da pandemia

Presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O confinamento mandatório tem se generalizado como resposta à Covid-19 e, diferentemente do voluntário, impõe custos importantes às pessoas; seu potencial para a manipulação política é assim elevado. Que efeitos poderão produzir?

A estratégia era clara para Bolsonaro quando introduziu uma clivagem entre confinamento e caos econômico.

Governadores e prefeitos seriam responsabilizados pelo horror sanitário: afinal são os gestores dos serviços de saúde. Por outro lado, caberia ao presidente a responsabilidade pelo colapso da renda e aumento da pobreza. Quanto menos protagonismo no combate à pandemia – um inimigo que ninguém derrota, mas apenas controla danos –, melhor.

Essa é a estrutura dual da responsabilização política em nosso arranjo institucional: ela cria papéis distintos para os diferentes atores políticos.

Responsabilizar os atores subnacionais pelo impacto econômico do confinamento é a estratégia dominante: se ele der certo, fica provado que a crise não era tão severa quanto o alegado; se malograr, pode alegar que não daria certo mesmo.

A estratégia, no entanto, malogrou. O comportamento bizarro de Bolsonaro e seus comentários provocaram estarrecimento. Ele hiperpolitizou a questão e arca agora com seus custos junto à opinião pública.

O confinamento, por outro lado, produz efeitos na direção contrária à perseguida: poderá trazer ganhos reputacionais para os governadores e influenciar a visão do eleitorado sobre a confiança nas instituições e na democracia.

Há evidências que esse efeito conhecido no jargão como "rally round the flag" (união de todos contra uma ameaça) esteja ocorrendo nos Estados, e não no nível nacional.

O estudo recente "The Effect of Covid-19 Lockdowns on Political Support: Some Good News for Democracy?", por André Blais e coautores, examina a questão especificamente em relação aos confinamentos no contexto da Covid-19. Os autores baseiam-se em informações de pesquisas realizadas nas semanas anteriores e posteriores à decretação do confinamento, junto a 15 mil entrevistados de 15 diferentes países europeus.

A conclusão é que ele causou um aumento significativo da intenção de voto no partido do primeiro-ministro/presidente e nos níveis de confiança em relação ao governo e de satisfação com a democracia.

As atitudes em relação à clivagem esquerda-direita não se alteraram. Esse efeito é independente e se sobrepõe a já reconhecida lógica partidária da adesão aos confinamentos.