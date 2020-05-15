Bolsonaro manda general assinar decreto que vai liberar cloroquina

General Eduardo Pazuello Crédito: JOSE DIAS

Após a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich , o Ministério da Saúde já prepara um novo protocolo para uso da cloroquina também em pacientes com quadro leve pelo novo coronavírus, mesmo sem evidências científicas que apontem eficácia e na contramão de estudos recentes.

Atualmente, o protocolo adotado pela pasta prevê o uso do medicamento apenas por pacientes graves e críticos. Já o novo documento deve estender o uso também para pacientes com quadros leves da Covid-19

Com a saída de Teich, a previsão é que o secretário-executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, que assume interinamente a pasta, dê aval para a medida até o início da semana que vem. Os ajustes no protocolo são analisados por uma equipe de médicos vinculados ao ministério e passaram a ser feitos ainda nesta sexta, segundo membros da pasta. Embora seja descrita informalmente como um protocolo, a autorização deve ser divulgada por meio de nota técnica informativa.

Estudos recentes internacionais, publicados em revistas científicas de prestígio, no entanto, não mostraram benefícios da droga em reduzir internações e mortes e apontaram riscos cardíacos.

A divergência em torno do uso da cloroquina é apontada como o principal motivo da saída de Teich. O ministro pediu demissão nesta sexta-feira (15) após receber um ultimato do presidente Jair Bolsonaro para que mudasse o protocolo de oferta do medicamento para pacientes com Covid-19.

O tema foi alvo de reunião no Palácio do Planalto na tarde de quinta-feira (14). Bolsonaro, porém, já havia deixado claro que faria a mudança, mesmo sem concordância do ministro.

"Agora votaram em mim para eu decidir e essa questão da cloroquina passa por mim. Está tudo bem com o ministro da Saúde [Nelson Teich], sem problema nenhum, acredito no trabalho dele. Mas essa questão da cloroquina vamos resolver", afirmou em teleconferência com empresários. "Não pode mudar o protocolo agora? Pode mudar e vai mudar", declarou Bolsonaro.

Questionado nesta quinta por jornalistas sobre o motivo da saída, Teich não respondeu. Nos últimos dias, a pasta preparava um grande estudo para analisar uma possível eficácia do uso do medicamento.

POSICIONAMENTO

Em audiência com senadores em 29 de abril, o então ministro já havia alertado para a falta de evidências científicas no uso do tratamento.

"Cloroquina hoje ainda é uma incerteza. Houve estudos iniciais que sugeriram benefícios, mas existem estudos hoje que falam o contrário. Os dados preliminares da China é que teve mortalidade alta e que o remédio não vai ser divisor de águas em relação à doença", afirmou.

Na terça, o ministro voltou a comentar o tema em postagens no Twitter: "A cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais. Então, qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o 'Termo de Consentimento' antes de iniciar o uso da cloroquina".

A elaboração do novo protocolo foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto. "Está sendo estudado agora para o Ministério da Saúde a utilização da cloroquina no início da doença, nos primeiros dias da manifestação. Estamos aguardando o protocolo", disse.

Alçada por Bolsonaro a fazer viagens sobre a cloroquina, a ministra Damares Alves afirmou que Teich deixou o protocolo pronto. "É sinal de que ele não é contra."

O Ministério da Saúde, no entanto, informou que o documento ainda não foi finalizado.

"Vamos entender que a ciência tem correntes. A ciência diz que café faz mal e a outra corrente diz que não faz mal", afirmou a ministra.

NOVO PROTOCOLO

A nova versão do protocolo deve seguir um parecer do Conselho Federal de Medicina. Ainda em abril, o conselho emitiu uma autorização para que médicos pudessem prescrever o medicamento também para casos leves e uso domiciliar, ainda que sem evidências científicas. A autarquia justificou a medida com base em relatos observacionais e ausência de outros tratamentos disponíveis.

Após o parecer do CFM, Teich já havia indicado que a pasta não seria favorável ao uso do remédio em todos os casos, o que irritou Bolsonaro.

"Alguém acha que eu estou a fim de aumentar o número de mortos no Brasil? Como estão exigindo na questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal, via ministro da Saúde, vai dizer que é só em caso caso grave?", queixou-se o presidente, na videoconferência com empresários ocorrida na quinta.

Juntamente com o impasse sobre o isolamento social, divergências sobre a aplicação da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes da Covid-19 foram um dos principais pontos que levaram à demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 16 de abril.

No fim de abril, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (Niaid, na sigla em inglês), dos EUA, contraindicou o uso da associação de hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento da Covid-19 fora de ensaios clínicos.

Um dos maiores estudos feitos até agora também não encontrou redução de mortalidade por Covid-19 entre pessoas que foram medicadas com hidroxicloroquina. A pesquisa com 1.438 pacientes foi publicada na segunda (11) na revista Jama (Journal of the American Medical Association), um dos principais periódicos médicos do mundo.