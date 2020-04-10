Afinal, Casagrande concorda ou discorda de Bolsonaro?

Renato Casagrande e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Apesar de Casagrande ter feito um pronunciamento oficial muito bem recebido com críticas explícitas à forma irresponsável como Jair Bolsonaro tem se posicionado institucionalmente quanto à pandemia da Covid-19, nos últimos dias, o governo do Espírito Santo não tem se comportado de modo coerente com seu pronunciamento oficial.

É consenso entre todas as autoridades médicas a importância das medidas de isolamento social e de se evitar aglomerações para dificultar um crescimento exponencial da curva epidêmica do coronavírus. Caso não haja um achatamento dessa curva, dada a alta taxa de transmissibilidade do coronavírus, pode haver um colapso dos serviços públicos e privados de saúde, já que o número de prováveis infectados que venham a depender de leitos e equipamentos de maior complexidade poderá ser muito maior que a capacidade instalada.

Noutras palavras, caso o coronavírus de alastre de forma muito violenta e rápida, como na Itália e na Espanha, não haverá leitos nem respiradores para atender a todos os doentes graves, levando a uma explosão no número de óbitos. Num colapso de saúde, pouco importa se um cidadão tiver plano de saúde, puder pagar um hospital particular ou for usuário do SUS: não haverá condições de atendimento adequado. Daí a importância de proibir aglomerações e a circulação em massa pelas ruas, já que, assim, diminui-se a possibilidade de novos casos de coronavírus. Sem contar a parcela de casos subnotificados.

Uma das primeiras medidas de Casagrande que contrariaram as orientações dos organismos internacionais de saúde foi a drástica redução na frota do transporte público na Grande Vitória. Como muitas pessoas, inclusive aqueles que trabalham na linha de frente do combate à pandemia (profissionais da saúde, de segurança, funcionários de supermercados e farmácias, dentre outros), dependem do transporte público, a diminuição expressiva da frota dos ônibus trouxe como resultado uma grande lotação nos veículos, pontos e terminais, um perigo à saúde pública. A medida, felizmente foi revertida.