Eleições no ES: tensões políticas nas joias da coroa

Aqui, o fenômeno da fadiga perpassa as eleições nos quatro municípios. Sinaliza um movimento de placas tectônicas em busca da renovação. Sem o mantra espalhafatoso da antipolítica e da “nova política”. Meio que silencioso, mas efetivo. Aquele mantra provou ser mais uma onda de marketing do que uma atitude consequente. Agora, parece haver uma busca consistente por experiência, renovação e moderação.