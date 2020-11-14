Eleições mornas não conseguiram a atenção do povo em 2020

Eleições municipais de 2020 acontecem durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Denny Cesare/Código 19/Folhapress

Amanhã (15) é o dia. Mas há expectativas de alto índice de alienação eleitoral (brancos, nulos e abstenções). Às vésperas das eleições , o eleitor esteve distante. Está cansado de promessas e brigas. Com medo da morte pela Covid-19 e à espera da fome, com o fim do auxílio e a disparada do desemprego. Desalento.

O eleitor mediano não viu entre os candidatos opções e perspectivas para as suas aflições cotidianas. Diálogo de surdos entre a oferta dos candidatos e a demanda dos eleitores. Mesmo os candidatos que entenderam a necessidade de focalizar os problemas locais – a chamada ênfase na zeladoria das cidades – entraram pelo beco sem saída das propostas “prêt-à-porter”. As exceções confirmam a regra, país afora e aqui no Espírito Santo também.

Os que não foram pela via da zeladoria "prêt-à-porter" tentaram reabilitar o clima de antipolítica de 2018. Aí, piorou. O cansaço do eleitor também engloba o fastio com a polarização dos ódios e dos donos da verdade portadores de “carteirinha de Deus”. Diálogo de surdos também.

Pesquisas observam aí o prenúncio da opção pela moderação. Carlos Pereira constata que a pandemia detonou a polarização ideológica e levou muitos eleitores de Jair Bolsonaro a “migrarem para o centro, em busca de moderação”. As pesquisas que ele está conduzindo, com 20 mil eleitores de diferentes espectros políticos, mostram que “as pessoas se tornaram dispostas a saídas menos radicais”.

Aqui e acolá, as eleições deste ano estão mostrando essa migração para a moderação. Trata-se de um novo contexto que levou os brasileiros à catarse pela vitória de Joe Biden nos Estados Unidos , um exemplo de moderação construída e tecida com agulhas de crochê. Será possível essa vibe progredir no Brasil? Não sabemos ainda.

Precisamos, por enquanto, conter nosso folclórico complexo de vira-lata (Nelson Rodrigues) e moderar nosso etnocentrismo político. Aqui, o que temos é que não faltam nomes para o centro político — mas faltam votos e capacidade para tecer consensos, para além das idiossincrasias e dos egos.