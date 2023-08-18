Vídeo: como será o trânsito na Terceira Ponte com faixas mais estreitas

Muitos motoristas se perguntam se o estreitamento das faixas na Terceira Ponte vai aumentar ou reduzir os riscos de acidente na principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha.

No lugar das duas faixas de 3,5 metros, serão duas faixas de 2,80 metros, e uma de 3,14 metros para cada sentido. Com as faixas mais estreitas, a velocidade máxima também será reduzida de 80 para 70 km/h.