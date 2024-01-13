Trecho de avenida é bloqueado e muda trânsito em Cachoeiro; veja como fica

Para os condutores que seguirem pelas ruas Capitão Deslandes e Rui Barbosa, a opção será pegar a Rua Costa Pereira e acessar a Rua 25 de Março. Nesse ponto, será possível realizar o contorno pela Ponte Municipal ou Ponte Carim Tanure, que terá seu sentido invertido.

A seguir, os motoristas poderão virar à esquerda, na Rua Samuel Levi, também com sentido invertido, entre a Avenida Pinheiro Junior e a Ponte Juscelino Kubitschek. A Rua Joaquim Vieira estará liberada. A Avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, entre o Tiro de Guerra e o antigo Detran, terá sentido duplo. Já a Rua Eduardo Gomes (ladeira do Tiro de Guerra), também passará por uma inversão de sentido rumo à Ponte Municipal Fernando de Abreu.